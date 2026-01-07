Bắt Công 'hàu' - admin trang 'Phó Thường Dân'

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, bắt giữ Nguyễn Minh Công, tức Công "hàu" - admin trang "Phó Thường Dân" và đồng bọn về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Minh Công sinh năm 1991, trú tại thôn 6, xã Phú Cát, Hà Nội là quản trị viên (admin) của nhóm mạng xã hội mang tên “Phó Thường Dân” hoạt động trên nền tảng Facebook, TikTok với gần 50.000 tài khoản theo dõi.

Nguyễn Minh Công, tức Công "hàu".

Nhóm này thường xuyên đăng tải các video, hình ảnh và bài viết liên quan đến hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự, Cảnh sát cơ động, công an phường, xã… trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận. Nội dung các bài đăng mang tính xuyên tạc, phiến diện, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an Nhân dân.

Bản thân Công “hàu” cùng Vương Duy Hiển (sinh năm 1993, trú tại thôn Đồng Lư, xã Hưng Đạo, Hà Nội) và một số thành viên trong nhóm đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, trực tiếp xuất hiện tại các địa điểm nơi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Thậm chí, các đối tượng còn vào trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước để công khai hoặc bí mật quay phim, chụp ảnh.

Những kẻ này cố tình thu thập thông tin không đầy đủ, cắt ghép, làm sai lệch bản chất sự việc trong quá trình tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức; đặc biệt tập trung khai thác các sơ hở, thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông để đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút người theo dõi, tạo dư luận tiêu cực.

Công "hàu" (áo trắng) bị bắt cùng đồng bọn.

Thông qua các hoạt động này, nhóm đối tượng tạo sức ép và xây dựng mối quan hệ với một số cán bộ chức năng nhằm phục vụ mục đích cá nhân, như: cho phép buôn bán hàng quán trái phép trên vỉa hè; hướng dẫn cách thức đối phó, né tránh việc xử lý vi phạm; hoặc can thiệp, xin xỏ khi người khác bị lực lượng CSGT – trật tự phát hiện, xử lý.

Những hành vi trên nhằm phô trương thanh thế, gia tăng lượng người theo dõi cho nhóm, đồng thời làm suy giảm uy tín, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của lực lượng chức năng.

Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng những hình ảnh, video clip đã cắt ghép, đăng tải rồi dọa sẽ viết đơn tố cáo, gây sức ép để các cán bộ liên quan phải bỏ qua vi phạm hoặc thực hiện theo yêu cầu, ý đồ của chúng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội thông báo, đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại trong các vụ việc liên quan hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Minh Công, Vương Duy Hiển khẩn trương gửi đơn tố giác tội phạm hoặc trực tiếp đến Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu, phục vụ công tác điều tra, xử lý.