Từ 20/1, ô tô kiểm định lại trong ngày không còn được miễn phí

Một trong những điểm đáng chú ý theo Thông tư 40/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng là thay đổi cách tính phí đối với trường hợp xe phải kiểm định lại, trong đó bỏ quy định miễn phí kiểm định lại trong ngày như trước đây.
Theo quy định mới, xe cơ giới và xe máy chuyên dùng có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải thực hiện kiểm định lại. Trường hợp xe được kiểm định lại ngay trong ngày, giá dịch vụ mỗi lần kiểm định lại được thu tối đa bằng 50% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.
Trong khi đó, trường hợp xe kiểm định lại vào ngày khác hoặc thực hiện tại cơ sở đăng kiểm khác, giá dịch vụ kiểm định được thu bằng 100% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.
So với quy định tại Thông tư số 55/2022/TT-BTC, xe cơ giới kiểm định không đạt yêu cầu nếu được kiểm định lại trong cùng ngày làm việc với lần kiểm định đầu tiên được miễn phí đối với lần 1 và 2; từ lần thứ ba trở đi mới thu 50% mức giá quy định.
Ngoài ra, nếu kiểm định lại trong vòng 7 ngày kể từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiểm định lại thu 50% giá. Sau 7 ngày, mức thu mới được tính như kiểm định lần đầu.
Như vậy, Thông tư số 40/2025/TT-BXD đã bỏ cơ chế miễn phí kiểm định lại trong ngày.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/1.
Từ ngày 1/1, theo quy định mới của Bộ Tài chính tại Thông tư 156/2025/TT-BTC, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi được điều chỉnh giảm xuống còn 40.000 đồng/giấy, thay cho mức 90.000 đồng đang áp dụng trước đó.
Việc giảm mức thu này nhằm góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với chủ trương cải cách, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kiểm định xe cơ giới.