Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội

Lúc 19h51 tàu SE3/942 chở khách chạy hướng Bắc - Nam, khi đến km13+714 ga Thường Tín - Văn Điển va phải ô tô tải.
Nơi xảy ra va chạm là nơi đường ngang có chắn tự động.
Cú tông mạnh khiến xe tải lật nghiêng, phần đầu xe và đầu tàu bị móp, biến dạng.
Ô tô tải văng xa, còn tàu SE3 bị hư hỏng nặng phần đầu và dải hộ lan bị đổ.
Lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an xã Ngọc Hồi đang có mặt hiện trường để tổ chức cứu nạn.
Hiện cơ quan chức năng chưa có báo cáo về nạn nhân thương vong sau vụ tai nạn.