Du thuyền trên sông Sài Gòn bốc cháy

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h10 ngày 7/1, lửa bùng lên từ du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn cách cầu Sài Gòn khoảng 200m (thuộc phường Thạnh Mỹ Tây).

Hiện trường vụ hoả hoạn, khói đen bốc cao.

Theo ghi nhận, sau 15 phút, đám cháy gần như bao trùm du thuyền, cháy rụi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM nhanh chóng điều động phương tiện và lính cứu hỏa đến hiện trường. Đến 16h35 cùng ngày, đám cháy vẫn lớn.

Tại hiện trường, nhiều cano chữa cháy được điều động để khống chế vụ hỏa hoạn.

Cano chữa cháy được điều động để khống chế vụ hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng đang dập lửa.

Theo người dân, du thuyền trên đang kinh doanh nhà hàng.

Đến 17h30, đám cháy đã được khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân.