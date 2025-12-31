Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã ngày cuối năm, 1 người bị thương

(VTC News) -

Ngày 31/12, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, vụ cháy nhà trên phố Hàng Mã khiến 1 người bị thương.

Khoảng 9h cùng ngày một vụ cháy xảy ra ngôi nhà số 14 Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy, họ phát hiện có khói bốc ra từ khu vực tầng 3 của ngôi nhà.

Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy.

"Ban đầu là khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra từ khu vực tầng 3, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy và tìm cách chữa cháy", nhân chứng nói.

Cũng theo nhân chứng, thời điểm ngôi nhà bị cháy có 2 người bên trong, 1 người đàn ông ở tầng 1 kịp thời thoát ra bên ngoài và 1 người phụ nữ ở trên tầng 3 thoát nạn sang mái nhà hàng xóm.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 7 và 8 điều động 4 xe cứu hoả tới hiện trường. Xe thang cũng được điều động có mặt. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường phong toả điều tiết giao thông qua khu vực để công tác cứu hoả thông suốt.

Khói đen mù mịt ở khu vực hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đưa một người dân bị trượt ngã trong quá trình thoát khỏi đám cháy ra bên ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế.

Đến 9h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát và thoát khói. Đồng thời, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.