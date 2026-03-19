Mùa vàng anh 'thắp nắng' giữa Phong Nha - Kẻ Bàng

Vẻ đẹp khó cưỡng ở Phong Nha - Kẻ Bàng mùa hoa vàng anh khoe sắc.

Tháng 3 về, dọc theo các dòng suối nước xanh biếc uốn lượn tại di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng ( Quảng Trị ), đâu đâu cũng bắt gặp sắc cam của loài hoa vàng anh bung nở.

Nơi loài hoa này khoe sắc rực rỡ với mật độ dày nhất là ở khu vực dọc theo suối Nước Moọc nằm cách trung tâm xã Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) khoảng 10km.

Mọc xen kẽ dưới những tán rừng xanh mướt của di sản thiên nhiên thế giới, loài hoa vàng anh thời điểm này đang bung nở rực rỡ, tạo nên khung cảnh thiên nhiên hiếm gặp ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Những chùm hoa kết lại thành từng khối rực rỡ, buông rủ bên dòng suối tinh khôi, tạo nên một khung cảnh vừa kiêu sa, vừa thơ mộng.

Sắc cam của hoa vàng anh phủ kín cả một vùng, màu hoa soi bóng xuống làn nước trong xanh ngọc bích và hòa cùng khung cảnh núi rừng hùng vĩ tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy mê hoặc.

Nhiều du khách cũng tìm đến suối Moọc để chiêm ngưỡng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa hoa vàng anh năm nay.

“Đến với suối Moọc thời điểm này cảm giác thư thái, thơ mộng. Rừng hoa vàng anh như ôm trọn mọi góc check-in trên cầu gỗ, cũng như khi trải nghiệm các trò chơi dưới nước nơi đây. Đặc biệt, khi màu xanh ngọc bích của dòng suối Nước Moọc kết hợp với sắc cam của hoa vàng anh tạo ra vẻ đẹp không dễ bắt gặp”, chị Cao Thị Thu Hoài (29 tuổi, trú tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ).

Ông Hoàng Minh Thắng - Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, suối Nước Moọc là một trong những địa điểm cực kỳ thu hút du khách, nhất là vào thời điểm mùa hè và các dịp nghỉ lễ. Mỗi năm có hơn 35.000 lượt du khách đến đây để trải nghiệm, ngoài chụp ảnh và check-in, du khách còn có thể trải nghiệm những trò chơi phao dưới nước, ngâm mình trong làn nước suối xanh mát lạnh, chèo thuyền thả hồn vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành của núi rừng.

Đến với vùng đất di sản Phong Nha - Kẻ Bàng mùa này, du khách không chỉ được mãn nhãn với "đặc sản" thị giác mà còn được tận hưởng những món ngon của núi rừng, trải nghiệm thư thái đầy sảng khoái. Du khách có thể thong dong trên chiếc thuyền Kayak, lướt nhẹ trên mặt nước phẳng lặng để ngắm nhìn những tán hoa sà xuống ngay sát tầm tay, hay đơn giản là bách bộ trên những cây cầu gỗ uốn lượn, hít thở bầu không khí trong lành và lắng nghe tiếng chim rừng líu lo hòa cùng tiếng suối chảy róc rách.

Không chỉ dừng lại ở cảnh sắc, giá trị của suối Nước Moọc còn nằm ở sự bền vững của một hệ sinh thái rừng nguyên sinh được bảo tồn nghiêm ngặt. Nằm trong phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, suối Nước Moọc ngoài là khu du lịch, còn là minh chứng cho việc bảo tồn thiên nhiên gắn liền với phát triển bền vững.

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nằm ở phía Bắc dãy núi Trường Sơn (tọa độ từ 17°21′ đến 17°39′ vĩ độ Bắc và từ 105°57′ đến 106°24′ kinh độ Đông), thuộc tỉnh Quảng Trị là Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO vinh danh hai lần năm 2003 với giá trị địa chất, địa mạo và năm 2015 với các tiêu chí về đa dạng sinh học, sinh thái.

Với những giá trị nổi bật đó, Phong Nha - Kẻ Bàng là điểm nhấn đặc sắc trong các chương trình tour du lịch của tỉnh.