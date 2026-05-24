Phát hiện con lươn dài 50cm trong bụng người đàn ông

Ngày 24/5, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết vừa thực hiện một ca phẫu thuật lấy dị vật là con lươn dài khoảng 50cm ra khỏi ổ bụng bệnh nhân.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật lấy con lươn trong ổ bụng ông L. (Ảnh: L.N)

Trước đó, trưa 23/5, bệnh viện tiếp nhận ông V.V.L. (41 tuổi, ngụ phường Phước Tân) trong tình trạng đau bụng dữ dội, tim đập nhanh, huyết áp tụt. Qua thăm khám, siêu âm và chụp CT, các bác sĩ phát hiện một dị vật dạng dây dài trong ổ bụng của người bệnh, kèm nhiều dịch, nghi viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng.

Khi phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận trong ổ bụng ông L. có nhiều dịch mủ, giả mạc, dấu hiệu viêm phúc mạc nặng. Quá trình thăm dò, bác sĩ phát hiện một con lươn kích thước lớn nằm trong ổ bụng bệnh nhân và tiến hành lấy ra.

Kiểm tra tiếp cho thấy trực tràng ông L. có lỗ thủng khoảng 2x1cm, xác định là vị trí con lươn xuyên qua để chui vào ổ bụng. Các bác sĩ đã xử lý tổn thương, khâu lại vị trí thủng, đồng thời làm sạch và rửa ổ bụng nhằm hạn chế nhiễm trùng lan rộng.

Con lươn dài khoảng 50cm trong ổ bụng bệnh nhân. (Ảnh: L.N)

Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng choáng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng và viêm phúc mạc toàn bộ nên ngay sau phẫu thuật được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc để điều trị chuyên sâu.

Hiện bệnh nhân được lọc máu, hồi sức tích cực và theo dõi sát. Đây được đánh giá là trường hợp hiếm gặp, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời.