Kỹ năng con người trong thời AI: Định hướng đào tạo toàn diện của MC Academy

Human skills - "chìa khóa" cạnh tranh trong kỷ nguyên số
Theo Báo cáo Future of Jobs Report 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), dù AI và dữ liệu lớn là nhóm kỹ năng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, các doanh nghiệp toàn cầu vẫn đánh giá rất cao năng lực mang tính con người như tư duy phân tích (69%), khả năng thích nghi (67%), lãnh đạo và tạo ảnh hưởng (61%), tư duy sáng tạo (57%), động lực và nhận thức bản thân (52%), cùng khả năng đồng cảm và lắng nghe (50%).
Đồng thời, LinkedIn Work Change Report 2025 dự báo khoảng 70% kỹ năng công việc sẽ thay đổi vào năm 2030 dưới tác động của công nghệ.
Chia sẻ tại đêm chung kết cuộc thi MC Sincere Star mùa 9 vừa diễn ra vào tối 19/7 tại Asiana Plaza (TP.HCM) – nơi xướng tên thí sinh Nhật Khánh đạt Giải Vàng và Thái Anh đạt Giải Bạc, MC Hoài Hương – Trưởng Ban tổ chức, tác giả format cuộc thi đã trao đổi đầy tâm huyết về hành trình phát triển kỹ năng con người (human skills).
MC Hoài Hương khẳng định: "AI có thể giúp con người tạo nội dung, phân tích dữ liệu hay tối ưu quy trình làm việc. Nhưng AI không thể thay con người xây dựng niềm tin, truyền cảm hứng hay tạo nên sự kết nối cảm xúc. Trong tương lai, điều tạo nên khác biệt không còn là những gì chúng ta biết, mà là những kỹ năng làm nên giá trị riêng của con người".
MC Academy: Chuẩn hóa kỹ năng giao tiếp và nâng tầm nhân lực Việt
Được thành lập từ năm 2018, MC Academy do MC Hoài Hương sáng lập được xem là một trong những đơn vị tiên phong xây dựng môi trường đào tạo bài bản về nghề MC chuyên nghiệp và kỹ năng nói.
Học viện sở hữu hệ thống giáo trình độc quyền gồm 60 môn học, chia làm 2 nhánh chính: Đào tạo MC chuyên nghiệp và Kỹ năng nói chuyên nghiệp, tập trung phát triển toàn diện bản lĩnh, tư duy phản biện và năng lực trình bày cho người học.
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực cá nhân và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong thời đại mới, MC Academy cung cấp các nhóm dịch vụ đào tạo chuyên sâu được cấp phép:
Bên cạnh công tác giảng dạy, với vai trò cố vấn chuyên môn, Trưởng Ban Giám khảo tại hơn 20 cuộc thi MC lớn nhỏ, MC Hoài Hương cùng đội ngũ giảng viên tại MC Academy liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy.
Trong bối cảnh AI tái định hình thị trường lao động, MC Academy kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng người học phát triển các kỹ năng cốt lõi, nâng cao năng lực thích ứng và tự tin khẳng định bản thân.
Về MC Hoài Hương:
Tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, bắt đầu làm nghề từ cuối năm 2009 và có 17 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, sự kiện (HTV, VTV, VTC...), MC Hoài Hương từng đạt Quán quân Ngôi sao Phương Nam 2016, Én Đồng Người dẫn chương trình 2014, Á quân Người dẫn chương trình hay nhất về Hạ Long 2013.
Bằng trải nghiệm thực tiễn phong phú, chị nhận thấy yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đã dịch chuyển rõ rệt từ việc chỉ sở hữu kiến thức sang năng lực tạo giá trị thực tế.