Kỹ năng con người trong thời AI: Định hướng đào tạo toàn diện của MC Academy

(VTC News) -

Human skills - "chìa khóa" cạnh tranh trong kỷ nguyên số

Theo Báo cáo Future of Jobs Report 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), dù AI và dữ liệu lớn là nhóm kỹ năng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, các doanh nghiệp toàn cầu vẫn đánh giá rất cao năng lực mang tính con người như tư duy phân tích (69%), khả năng thích nghi (67%), lãnh đạo và tạo ảnh hưởng (61%), tư duy sáng tạo (57%), động lực và nhận thức bản thân (52%), cùng khả năng đồng cảm và lắng nghe (50%).

Đồng thời, LinkedIn Work Change Report 2025 dự báo khoảng 70% kỹ năng công việc sẽ thay đổi vào năm 2030 dưới tác động của công nghệ.

Chia sẻ tại đêm chung kết cuộc thi MC Sincere Star mùa 9 vừa diễn ra vào tối 19/7 tại Asiana Plaza (TP.HCM) – nơi xướng tên thí sinh Nhật Khánh đạt Giải Vàng và Thái Anh đạt Giải Bạc, MC Hoài Hương – Trưởng Ban tổ chức, tác giả format cuộc thi đã trao đổi đầy tâm huyết về hành trình phát triển kỹ năng con người (human skills).

MC Hoài Hương khẳng định: "AI có thể giúp con người tạo nội dung, phân tích dữ liệu hay tối ưu quy trình làm việc. Nhưng AI không thể thay con người xây dựng niềm tin, truyền cảm hứng hay tạo nên sự kết nối cảm xúc. Trong tương lai, điều tạo nên khác biệt không còn là những gì chúng ta biết, mà là những kỹ năng làm nên giá trị riêng của con người".

MC Academy: Chuẩn hóa kỹ năng giao tiếp và nâng tầm nhân lực Việt

Được thành lập từ năm 2018, MC Academy do MC Hoài Hương sáng lập được xem là một trong những đơn vị tiên phong xây dựng môi trường đào tạo bài bản về nghề MC chuyên nghiệp và kỹ năng nói.

Học viện sở hữu hệ thống giáo trình độc quyền gồm 60 môn học, chia làm 2 nhánh chính: Đào tạo MC chuyên nghiệp và Kỹ năng nói chuyên nghiệp, tập trung phát triển toàn diện bản lĩnh, tư duy phản biện và năng lực trình bày cho người học.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực cá nhân và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong thời đại mới, MC Academy cung cấp các nhóm dịch vụ đào tạo chuyên sâu được cấp phép:

Đào tạo kỹ năng MC chuyên nghiệp: Chương trình huấn luyện bài bản từ cơ bản đến nâng cao cho MC truyền hình, sự kiện. Học viện đã đào tạo nhiều thế hệ học viên hiện công tác tại 35 kênh, đài phát thanh – truyền hình trên cả nước, xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và sự kiện, đồng thời giành giải tại các cuộc thi lớn như Én Vàng, Micro Vàng, MC Sincere Star, Én Sinh viên, Micro Bay, The MC Race, The Mic, Dreamic...

Đào tạo kỹ năng nói & giao tiếp ứng dụng: Khóa học giúp cá nhân xây dựng sự tự tin, bản lĩnh, làm chủ giọng nói, nâng cao năng lực thuyết phục, trình bày ý tưởng, giải quyết vấn đề và ứng biến linh hoạt trước công chúng.

Đào tạo doanh nghiệp (Corporate Training): Chuẩn hóa kỹ năng giao tiếp, thuyết trình báo cáo, điều hành họp và năng lực tạo ảnh hưởng cho đội ngũ nhân sự, quản lý. Chuyên gia đào tạo MC Hoài Hương cùng MC Academy đã đồng hành huấn luyện gần 30 doanh nghiệp và tập đoàn lớn, tiêu biểu như các tổng công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PTSC, PV GAS), Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu (BWACO)...

Bên cạnh công tác giảng dạy, với vai trò cố vấn chuyên môn, Trưởng Ban Giám khảo tại hơn 20 cuộc thi MC lớn nhỏ, MC Hoài Hương cùng đội ngũ giảng viên tại MC Academy liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy.

Trong bối cảnh AI tái định hình thị trường lao động, MC Academy kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng người học phát triển các kỹ năng cốt lõi, nâng cao năng lực thích ứng và tự tin khẳng định bản thân.