PNJ sẽ mua lại kim cương và áp hạn mức chi trả mỗi ngày

(VTC News) -

Nội dung được ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết ngày 21/7 liên quan tình hình kinh doanh sau sự việc xảy ra tại Công ty P-Lab.

Doanh nghiệp này đang triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị thanh khoản, nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh ổn định, duy trì năng lực phục vụ khách hàng và bảo vệ nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

"Thay mặt Ban lãnh đạo PNJ, chúng tôi xin nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi chân thành đến quý khách hàng, đối tác và nhà đầu tư. Một sự cố pháp lý ở trung tâm kiểm định P-Lab đã ảnh hưởng đến niềm tin mà mọi người dành cho PNJ và chúng tôi nhận thức sâu sắc về sự cố này”, ông Công nói.

Ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ chia sẻ thông tin ngày 21/7. (Ảnh: Đ.V)

Theo ông Công, thị trường vàng và trang sức trong hai tháng ghi nhận một loạt diễn biến bất thường, dẫn tới hiện tượng nhu cầu bán lại trang sức, đặc biệt là trang sức kim cương, tăng đột biến trong thời gian rất ngắn, tạo áp lực lên nhiều doanh nghiệp trong ngành. PNJ cũng đã cố gắng đảm bảo các quyền lợi và dịch vụ đã cam kết với khách hàng trong giai đoạn vừa qua.

Tuy nhiên, để đảm bảo vận hành ổn định, đồng thời bảo vệ lợi ích lâu dài của khách hàng, đối tác và các bên liên quan, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc PNJ đã thống nhất triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị thanh khoản mới.

Theo đó, PNJ cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với tất cả các giao dịch của khách hàng. Để việc thanh toán được thực hiện ổn định, minh bạch và phù hợp với năng lực vận hành của hệ thống, PNJ sẽ áp dụng hạn mức thanh toán tối đa mỗi ngày theo năng lực thực tế cho toàn bộ các giao dịch mua lại trên toàn quốc.

Theo phương án mới, PNJ thực hiện thanh toán sau khi hoàn tất quy trình kiểm định, xác nhận giá trị sản phẩm và bố trí nguồn thanh khoản phù hợp, thay vì thanh toán ngay trong ngày như trước đây.

Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự hoàn tất hồ sơ giao dịch và phương án khách hàng lựa chọn. Trong trường hợp tổng nhu cầu giao dịch vượt hạn mức xử lý trong ngày, PNJ vẫn cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại và đảm bảo thanh toán đầy đủ giá trị giao dịch theo lộ trình đã thông báo.

Đây là biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời, được áp dụng trong giai đoạn thị trường có biến động bất thường và sẽ được PNJ xem xét điều chỉnh khi điều kiện thị trường trở lại ổn định.

PNJ sẽ mua lại kim cương và áp hạn mức chi trả mỗi ngày. (Ảnh: Đại Việt)

Về phương án giao dịch, đối với kim cương rời, khách hàng có thể lựa chọn đổi sang kim cương rời hoặc nhận tiền, không chuyển đổi sang trang sức và vàng miếng để tuân thủ Nghị định 232.

Đối với các dòng hàng còn lại, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang các sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống PNJ, bao gồm: Vàng miếng SJC/Vàng Tài lộc PNJ/Nhẫn trơn/Kim Bảo, Trang sức, Quà tặng sưu tầm và Kim cương rời…

Giá trị chuyển đổi được áp dụng trên cơ sở chính sách ưu đãi hiện hành tại thời điểm giao dịch, đồng thời được PNJ cộng thêm mức ưu đãi bổ sung theo từng nhóm sản phẩm.

Trường hợp người dân có nhu cầu nhận tiền, PNJ thực hiện thanh toán đầy đủ giá trị mua lại theo lộ trình mà hệ thống có thể đáp ứng. Khách hàng có thể lựa chọn phương án kết hợp linh hoạt, tức là chuyển đổi một phần giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ và nhận chi trả bằng tiền cho phần còn lại.

Phần giá trị chuyển đổi sang sản phẩm sẽ được áp dụng ưu đãi tương ứng theo từng nhóm sản phẩm, phần giá trị nhận tiền sẽ được thanh toán theo lộ trình.

Ban lãnh đạo PNJ khẳng định, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay là bảo vệ thanh khoản, duy trì hoạt động liên tục và giữ vững giá trị dài hạn của doanh nghiệp.

Mọi quyết định điều hành đều được cân nhắc trên nguyên tắc này. Những khó khăn hiện nay không xuất phát từ sự suy yếu của hoạt động kinh doanh cốt lõi, cũng không phản ánh sự suy giảm về năng lực tài chính trong trung và dài hạn.

PNJ khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với tất cả các giao dịch của khách hàng. Doanh nghiệp sẽ công khai, minh bạch về chính sách xử lý và tiến độ thanh toán, đảm bảo quyền lợi khách hàng theo đúng phương án đã lựa chọn. PNJ cũng sẽ chủ động hỗ trợ, giải đáp và tiếp nhận mọi phản hồi thông qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của công ty.