Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Hoàn thành nhà tái định cư Mường Than trong 30 ngày

(VTC News) -

Lũ kinh hoàng quét Mường Than, Lai Châu diễn ra thế nào?

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đưa ra khi kết luận cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, chiều 21/7.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương tỉnh Lai Châu đã chủ động dành quỹ đất để xây dựng khu tái định cư cho người dân ngay sau thiên tai. Đây là quyết định kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm người dân sớm có nơi ở ổn định.

Đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm người còn mất tích; tập trung cứu chữa người bị thương; đồng thời chăm lo chu đáo hậu sự cho các gia đình có người thiệt mạng, kịp thời động viên, chia sẻ, giúp các gia đình sớm vượt qua mất mát.

Cùng với đó, Lai Châu phải ưu tiên bảo đảm đời sống cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt hoặc phải sống trong điều kiện tạm bợ. Các lực lượng chức năng cần tiếp tục hỗ trợ nơi ở tạm, bảo đảm sinh hoạt tối thiểu, giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Đối với công tác tái thiết, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Quốc phòng tiếp tục huy động lực lượng phối hợp với địa phương sửa chữa các ngôi nhà bị hư hỏng nặng, đồng thời khẩn trương xây dựng lại 24 căn nhà bị sập hoàn toàn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu việc xây dựng phải bảo đảm chất lượng, hoàn thành trong vòng 30 ngày, phấn đấu bàn giao nhà cho người dân trước dịp Quốc khánh 2/9. Tiến độ phải đi đôi với chất lượng công trình để người dân có nơi ở ổn định, an toàn lâu dài.

Không chỉ xây dựng nhà ở, lãnh đạo Chính phủ đề nghị tỉnh phát động các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ, trang bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu như giường, chăn, chiếu, bàn ghế, xoong nồi, đồ dùng sinh hoạt, tivi, tủ lạnh... để khi chuyển về nơi ở mới, người dân có thể ổn định cuộc sống ngay.

"Mục tiêu không chỉ là dựng lại những ngôi nhà mới mà còn phải giúp người dân sớm khôi phục điều kiện sinh hoạt bình thường, tạo nền tảng để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất sau thiên tai", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Lai Châu khẩn trương xử lý các vấn đề về môi trường sau thiên tai, không để phát sinh dịch bệnh.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế hướng dẫn ngành y tế địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, cấp đủ thuốc và vật tư y tế cần thiết để bảo đảm sức khỏe cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Bộ Xây dựng phối hợp với địa phương khẩn trương khắc phục hệ thống hạ tầng giao thông bị hư hỏng, đặc biệt là Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279, phấn đấu trong tuần cơ bản thông tuyến, bảo đảm giao thông phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng hóa và ổn định đời sống Nhân dân.

Đối với các công trình hạ tầng xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát, khắc phục thiệt hại đối với trường học, cơ sở y tế và các công trình thiết yếu khác, bảo đảm học sinh có điều kiện học tập ổn định trước năm học mới, đồng thời khôi phục hoạt động của các trạm y tế để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Về lâu dài, Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 200 hộ dân tại xã Mường Than.

Theo Phó Thủ tướng, việc bố trí nơi ở mới phải gắn với điều kiện sản xuất, sinh kế, bảo đảm người dân ổn định cuộc sống lâu dài, không chỉ có chỗ ở an toàn mà còn có điều kiện phát triển kinh tế. Tinh thần là không để người dân tiếp tục sinh sống tại những khu vực không bảo đảm an toàn, tránh lặp lại những thiệt hại đau xót do thiên tai gây ra.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao UBND tỉnh Lai Châu khẩn trương hoàn thiện phương án di dời, tái định cư, báo cáo Chính phủ; đồng thời giao Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu bố trí kinh phí để triển khai thực hiện. Đối với các công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, tỉnh cần khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại, báo cáo Chính phủ và Bộ Tài chính để xem xét hỗ trợ kịp thời.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao 50 tỷ đồng hỗ trợ của Chính phủ cho tỉnh Lai Châu để khắc phục hậu quả mưa lũ và trao quà cho đại diện hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. (Ảnh: VGP)

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lai Châu rút kinh nghiệm sâu sắc từ đợt mưa lũ vừa qua, rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; cập nhật, hoàn thiện các phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với thực tiễn, xây dựng các kịch bản ứng phó cụ thể cho từng khu vực, từng cấp độ rủi ro.

Theo Phó Thủ tướng, công tác dự báo, cảnh báo, sơ tán dân cư phải được thực hiện chủ động, khoa học, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng của người dân. Không để tái diễn tình trạng người dân sinh sống trong vùng nguy hiểm mà không được di dời kịp thời, dẫn đến những thiệt hại đáng tiếc.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm mọi chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, giúp người dân vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phát triển bền vững.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung cho biết, trận lũ quét xảy ra rạng sáng 17/7 tại xã Mường Than gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Lũ quét làm 7 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 8 người bị thương. Về tài sản, khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 24 hộ bị mất hoàn toàn nhà ở, 20 hộ có nhà hư hỏng không thể khắc phục và 156 hộ nằm trong vùng lũ quét phải di dời đến nơi an toàn.

Trong lĩnh vực sản xuất, khoảng 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị đất đá vùi lấp, cuốn trôi, gần như không thể phục hồi...

Theo Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Quân đội đã điều động tổng cộng trên 900 người, trong đó có cán bộ, chiến sĩ quân đội và lực lượng dân quân, chia làm hai nhiệm vụ chính.

"Một là tiếp tục cùng địa phương khắc phục hậu quả, hai là tái thiết và khôi phục giao thông. Tiếp theo, sẽ điều động vật tư y tế, tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực để đảm bảo không xảy ra dịch bệnh sau lũ", Trung tướng Lê Quang Đạo nêu rõ.