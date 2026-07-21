Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu khẩn trương ổn định cuộc sống người dân vùng lũ Lai Châu

(VTC News) -

Lũ kinh hoàng quét Mường Than, Lai Châu diễn ra thế nào?

Sáng 21/7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét; thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Minh Đức)

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lớn gây lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vào khoảng 7h ngày 17/7, làm 6 người chết, 2 người mất tích.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Lai Châu và xã Mường Than đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, huy động tối đa lực lượng tại chỗ để tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả.

Tỉnh thành lập đoàn công tác trực tiếp tại hiện trường để chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn; huy động lực lượng, phương tiện tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích, tiếp cận các khu vực bị chia cắt và di dời khẩn cấp 1.686 người dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, xử lý thông tuyến giao thông.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng động viên gia đình có người thân tử vong do lũ quét. (Ảnh: Minh Đức)

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nghe lãnh đạo địa phương và các lực lượng chức năng báo cáo về diễn biến thiên tai, công tác huy động lực lượng, phương tiện, tình hình giao thông, đời sống của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng cũng như tiến độ triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả.

Đến thăm các hộ dân đang được bố trí sơ tán, Phó Thủ tướng chia sẻ với những mất mát về người và tài sản do lũ quét gây ra; đồng thời mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định cuộc sống của người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, sớm thông tuyến giao thông, khôi phục điện, nước, thông tin liên lạc; đồng thời rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án di dời, không để người dân quay trở lại những nơi chưa bảo đảm an toàn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ quét. (Ảnh: Minh Đức)

Phó Thủ tướng cũng đã thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung dành cho các hộ dân bị mất nhà do thiên tai tại xã Mường Than.

Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định, bảo đảm tiến độ xây dựng khu tái định cư, đồng thời quan tâm đến chất lượng công trình, hạ tầng thiết yếu và điều kiện sinh hoạt để người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài.