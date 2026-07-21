Chiến lược 3 trụ cột kiến tạo chuỗi giá trị của AEON tại Việt Nam

(VTC News) -

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển mình rõ nét. Trong giai đoạn 2026-2030, Tập đoàn AEON quyết định ưu tiên phân bổ khoảng 60% ngân sách đầu tư Đông Nam Á vào Việt Nam, hướng đến tăng gấp 3 lần quy mô.

Linh hoạt mở rộng mạng lưới với đa dạng mô hình

Chiến lược mở cửa hàng linh hoạt nhằm khai phá thị trường mới là yếu tố quan trọng đối với sự tăng trưởng tại Việt Nam, nơi các hình thức bán lẻ truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Theo đó, AEON triển khai đa dạng các mô hình bán lẻ để phù hợp với đặc thù của từng khu vực như đại đô thị, thành phố lõi và khu vực ngoại ô.

Theo kế hoạch, riêng trong năm 2026, AEON sẽ đầu tư và khai trương thêm 4 trung tâm thương mại mới. Dự án đầu tiên là AEON Đà Nẵng Thanh Khê vào đầu tháng 7/2026, theo sau là các dự án tại Hải Dương, Hạ Long và Thanh Hóa.

Đáng chú ý, để đáp ứng nhu cầu mua sắm thực phẩm hàng ngày, AEON sẽ mở rộng chuỗi siêu thị vừa và nhỏ AEON MaxValu hiện đang hiện diện tại khu vực phía Bắc, chính thức ra mắt thị trường TP.HCM.

Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương dự kiến khai trương vào Qúy 4/2026.

Nâng tầm chuỗi cung ứng nội địa

Trụ cột thứ hai tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và chuỗi cung ứng. Thấu hiểu việc nhiều người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới vấn đề an toàn vệ sinh, AEON chủ động nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhãn hàng riêng sản xuất trực tiếp tại Việt Nam thông qua việc hợp tác cùng các nhà sản xuất trong nước, cung cấp hàng hóa an toàn, chất lượng theo tiêu chuẩn của Tập đoàn với mức giá hợp lý.

Hoạt động không chỉ giúp nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nội địa, mà còn góp phần thúc đẩy tiêu thụ và hướng tới xuất khẩu các sản phẩm Việt Nam sang chuỗi cung ứng của AEON tại nước ngoài.

Bên cạnh đó, chương trình "Giá giảm đồng hành – An tâm tiết kiệm" triển khai từ tháng 4/2026 đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận các mặt hàng thiết yếu với mức giá phù hợp. Những giải pháp này không chỉ hỗ trợ tối ưu chi phí mà còn góp phần san sẻ áp lực kinh tế cho người tiêu dùng trong nước.

AEON đồng hành, san sẻ cùng người tiêu dùng trước áp lực về tăng chi phí sinh hoạt.

Kiến tạo hệ sinh thái dựa trên dữ liệu và tài chính số

Mảnh ghép thứ ba trong chiến lược phát triển là việc xây dựng "hệ sinh thái AEON". Theo đó, AEON sẽ mở rộng nền tảng chương trình khách hàng thành viên WAON Point với hơn 3 triệu người dùng, tạo nền tảng để triển khai toàn diện các dịch vụ tài chính.

Chiến lược này được xây dựng trên nền tảng mà AEON đã tạo dựng trong 15 năm tại Việt Nam với hơn 300 cửa hàng, 11 công ty thành viên và hệ sinh thái đa lĩnh vực từ trung tâm thương mại, bán lẻ, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, rạp chiếu phim, khu vui chơi, thương mại điện tử đến dịch vụ tài chính.

Việc tiếp tục mở rộng theo hướng tích hợp cho thấy AEON không chỉ gia tăng hiện diện bán lẻ mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tiêu dùng toàn diện, đóng góp vào quá trình hiện đại hóa thị trường bán lẻ Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng mới.