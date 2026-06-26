Đếm ngược ngày mở cửa AEON Đà Nẵng Thanh Khê: Tọa độ mua sắm chuẩn Nhật mới

(VTC News) -

Nằm trong AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê, Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị (TT BHTH & ST) tinh gọn AEON Đà Nẵng Thanh Khê toạ lạc tại số 46 Điện Biên Phủ - cách sân bay quốc tế chỉ 5 phút di chuyển, sẽ sẵn sàng đón khách vào ngày 01/7/2026.

Đây là TT BHTH & ST tinh gọn đầu tiên của AEON Việt Nam tại khu vực miền Trung, tiếp tục hiện thực hóa cam kết mang chuẩn mực dịch vụ AEON đến gần hơn với người dân trên mọi miền đất nước.

Với diện tích hơn 3.000m2, tại đây quy tụ các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn "An toàn - Tiện lợi - Cao cấp vừa tầm" mà người dân đô thị tìm kiếm, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương cũng như khách du lịch tới Đà Nẵng.

AEON Đà Nẵng Thanh Khê đánh dấu sự hiện diện của mô hình Siêu thị tinh gọn đầu tiên mang "chuẩn AEON" tại miền Trung.

AEON Đà Nẵng Thanh Khê nằm trọn tại tầng 1 Trung tâm thương mại, mang đến hành trình trải nghiệm toàn diện từ mua sắm, ẩm thực đến chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp với 3 khu vực: khu ẩm thực tự chọn Delica, khu vực siêu thị và cửa hàng chuyên doanh Glam Beautique.

Là một trong những khu vực luôn được khách hàng yêu thích nhất tại các siêu thị AEON, khu ẩm thực tự chọn AEON Delica và AEON Bakery mang đến Đà Nẵng loạt trải nghiệm ẩm thực tròn vị với quầy sushi, món ăn Nhật Bản, các sản phẩm bánh mì đa dạng và Pizza tươi hấp dẫn.

Thêm vào đó, khu vực ăn uống với sức chứa lên đến khoảng 210 chỗ ngồi mang đến một không gian nghỉ ngơi sạch sẽ, tiện nghi cho thực khách ghé thăm.

Bên trong khu vực AEON Bakery rất được mong chờ tại AEON Đà Nẵng Thanh Khê.

Khu vực siêu thị cung cấp đa dạng các sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn AEON, đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của khách hàng, với đặc trưng là các thực phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ, chuẩn GlobalGAP, các sản phẩm tốt cho sức khỏe trong nhóm mặt hàng sơ chế và chế biến sẵn.

Bên cạnh đó, tại đây khách hàng còn có thể lựa chọn các sản phẩm chỉ có tại AEON từ nhãn hàng riêng TOPVALU, HÓME CÓORDY. Cửa hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Glam Beautique - nơi quy tụ các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp cũng được triển khai tại AEON Đà Nẵng Thanh Khê.

Các sản phẩm nhãn hàng riêng TOPVALU của AEON.

Chiều lòng các vị khách du lịch ưu ái ghé thăm Đà Nẵng và AEON, tại siêu thị còn giới thiệu không gian mua sắm quà lưu niệm với đa dạng các nông sản địa phương được yêu thích, hay các trang phục, tiện ích đi biển, phù hợp cho du khách tới khám phá thành phố đáng sống này.

Hơn cả các trải nghiệm mua sắm, AEON Đà Nẵng Thanh Khê mang đến sự tận tâm trong từng dịch vụ, hướng tới phục vụ tối ưu khách hàng địa phương và khách du lịch, như tiện ích gói quà miễn phí, tủ gửi đồ thông minh, các sáng kiến thân thiện với môi trường, cùng đội ngũ nhân viên sẵn sàng hỗ trợ du khách du lịch bằng tiếng Anh.