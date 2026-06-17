Một thập kỷ AEON thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt và giao lưu văn hóa Việt - Nhật

(VTC News) -

Với chiến lược phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột kinh tế, môi trường và xã hội, AEON hướng tới đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam thông qua đa dạng hoạt động.

Trong đó, AEON không chỉ cung cấp những sản phẩm chất lượng cao đến khách hàng mà còn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường sự tham gia vào hệ thống phân phối của AEON tại nước ngoài.

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 10 năm AEON phối hợp với cùng Bộ Công thương tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản, một hành trình không ngừng nỗ lực đưa hàng Việt giới thiệu đến các thị trường quốc tế.

Từ năm 2025 đến nay, Tuần hàng Việt Nam tiếp tục mở rộng quy mô đến nhiều quốc gia trong khu vực như Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc), Campuchia,... tại hệ thống các cửa hàng và siêu thị của AEON.

Lễ khai mạc Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản 2026 với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Công thương, Sở Công thương, đại diện các tỉnh thành và đại diện Tập đoàn AEON.

Trong khuôn khổ chương trình Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản năm nay, AEON mang đến cho khách hàng Nhật Bản những sản phẩm Việt Nam chất lượng, không gian văn hóa giàu bản sắc cùng những món ngon đặc trưng của Việt Nam. Trong đó, nổi bật với các mặt hàng ẩm thực, thực phẩm khô, trái cây, hoa tươi và các nông sản được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam.

Hàng hóa Việt Nam tại sự kiện thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng tại AEON (Nhật Bản), tiêu biểu gồm gia vị, món ăn chế biến sẵn, sản phẩm bơ sữa...

AEON đồng hành kết nối hàng Việt với thị trường Nhật Bản và trong khu vực

Bên cạnh các hoạt động thương mại, AEON đồng thời tổ chức hội nghị lãnh đạo cấp cao với sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công thương, các địa phương và đại diện AEON Nhật Bản, đồng thời kết nối trực tuyến với hệ thống AEON tại Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia và Myanmar.

Các hội nghị kết nối giao thương giữa 29 doanh nghiệp Việt Nam cùng bộ phận thu mua của AEON tại Nhật Bản cũng được diễn ra nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt tìm hiểu nhu cầu thị trường Nhật Bản, mở rộng cơ hội hợp tác và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam sang thị trường Nhật Bản.

Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục giới thiệu nhiều loại trái cây chất lượng cao: vải thiều, thanh long, long nhãn, dừa tươi,... từ Việt Nam

Tại thị trường trong nước, AEON Việt Nam đồng hành cùng các doanh nghiệp địa phương, nâng cao năng lực sản xuất thông qua các chương trình đào tạo nhà cung cấp, kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại do Sở Công thương các tỉnh thành tổ chức, cũng như chương trình “Đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh” do AEON tổ chức.

Qua đó, AEON khẳng định những nỗ lực trong cam kết chung tay thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân tại những địa phương AEON Việt Nam hiện diện.