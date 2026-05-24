Sĩ tử đến Văn Miếu cầu may, xin chữ 'Đỗ đạt' trước kỳ thi quan trọng

(VTC News) -

Những ngày này, Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh, phụ huynh đến dâng lễ, thắp hương, xin chữ cầu may trước các kỳ thi quan trọng - tuyển sinh lớp 10 công lập và tốt nghiệp THPT năm 2026.

Từ sáng sớm, nhiều sĩ tử mang theo lễ vật, sách vở để dâng hoa, gửi gắm mong muốn có kỳ thi thuận lợi, suôn sẻ sau thời gian dài ôn tập căng thẳng. Không ít học sinh tranh thủ xin chữ “Đỗ đạt”, “Đăng khoa” như cách gửi gắm cho kỳ thi sắp tới.

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh và học sinh đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may.

Sĩ tử thành tâm dâng lễ cầu mong đỗ đạt.

Em Nguyễn Anh Minh - Trường THPT Đống Đa chia sẻ đến Văn Miếu với mong muốn có thêm động lực và sự tự tin. “Điều em mong nhất là có thể thi đỗ vào ngôi trường mình yêu thích. Em cũng cầu mong gia đình và những người thân luôn mạnh khỏe, bình an”, Minh nói.

Nam sinh cho rằng kỳ thi nào cũng mang đến áp lực, đặc biệt trong giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, thay vì quá lo lắng, em cố gắng biến áp lực thành động lực học tập để không phụ sự kỳ vọng của gia đình và thầy cô.

Năm nay, Minh đăng ký tổ hợp Khoa học Tự nhiên. Dù vậy, môn Ngữ văn lại là môn em dành nhiều thời gian ôn tập hơn bởi phần thơ khiến em gặp khó trong việc phân tích và cảm thụ các yếu tố nghệ thuật.

Phụ huynh chọn chữ "Đỗ đạt" để chúc cho con sẽ đỗ vào nguyện vọng 1.

Chữ “Đăng khoa” được nhiều sĩ tử lựa chọn xin trước mùa thi với mong muốn thi cử thuận lợi, đỗ đạt như ý.

Tương tự, em Đoàn Ngọc Diệp - lớp 12D5 trường THPT Sóc Sơn cho hay, em lựa chọn đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào những ngày cuối trước kỳ thi để có tâm lý thoải mái hơn sau thời gian dài ôn luyện. Nữ sinh dự định đăng ký xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Theo Diệp, ngoài việc cầu may, em và bạn bè cũng tranh thủ gặp nhau học nhóm để cùng động viên tinh thần trước ngày thi. “Em mong mình giữ được sự bình tĩnh khi vào phòng thi, tập trung làm bài tốt và đạt được nguyện vọng đã đặt ra”, Ngọc Diệp nói.

Rất đông học sinh, phụ huynh đến Văn Miếu - Quốc tử giám trước kỳ thi quan trọng để "xin vía" vượt vũ môn thành công.

Trong khi đó, em Nguyễn Thị Loan - Học sinh Trường THPT Sóc Sơn, vẫn đang cân nhắc lựa chọn ngành học giữa thời điểm nhiều trường đại học mở thêm các ngành đào tạo mới. Hiện em có nguyện vọng vào trường Đại học Văn hóa Hà Nội và dự kiến đăng ký hơn 10 nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển.

“Nguyện vọng đầu sẽ là những trường em yêu thích nhất, còn các nguyện vọng còn lại là phương án an toàn để hạn chế rủi ro”, nữ sinh bày tỏ.

Ngoài học sinh lớp 12, nhiều học sinh lớp 9 trên địa bàn TP Hà Nội, tranh thủ ngày cuối tuần - thời điểm cận kề kỳ thi vào lớp 10 (diễn ra ngày 30 và 31/5) để cầu may.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra ngày 30 và 31/5/2026.

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng mang theo tâm trạng lo lắng trong mùa thi năm nay. Chị Ngọc Hoa (ngụ TP Hà Nội) đưa con trai chuẩn bị thi vào lớp 10 đến Văn Miếu dâng hương và xin cho con chữ “Đỗ đạt”.

Theo chị Hoa, giai đoạn cận thi khiến nhiều học sinh áp lực vì khối lượng kiến thức lớn và tâm lý cạnh tranh cao. Gia đình hiện chủ yếu động viên để con giữ tinh thần thoải mái thay vì tạo thêm áp lực điểm số.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội có khoảng gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển.

“Trong quá trình chọn nguyện vọng, gia đình để con chủ động lựa chọn theo năng lực và sở thích. Khi chọn đúng môi trường phù hợp, con sẽ có thêm động lực học tập”, chị Hoa chia sẻ.

Những ngày trước mùa thi, hình ảnh học sinh, phụ huynh đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám dâng hương, cầu may đã trở thành nét quen thuộc tại Hà Nội.

Sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng, điều các sĩ tử mong chờ lúc này không chỉ là kết quả tốt mà còn là sự bình tĩnh, tự tin để bước vào phòng thi với tâm thế tốt nhất.