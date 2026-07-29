EVNNPC lan tỏa truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn' bằng những việc làm thiết thực

(VTC News) -

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các đơn vị trong toàn EVNNPC đã đồng loạt hưởng ứng và tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực.

Các tập thể đã trang nghiêm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, chăm lo các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng; đồng thời, triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Những hành trình tri ân nối dài trên khắp các đơn vị

Trên khắp các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa đã được các đơn vị triển khai đồng loạt. Không khí hướng về cội nguồn nhờ đó được lan tỏa rộng khắp qua những việc làm thiết thực.

Ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC - cùng đoàn công tác thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, tỉnh Điện Biên.

Tại mảnh đất lịch sử Điện Biên, đoàn công tác EVNNPC do Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Phương làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn và đơn vị thành viên đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Những nén hương thành kính không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ mà còn là dịp để mỗi cán bộ, nhân viên thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, từ đó nhận thức rõ hơn trách nhiệm tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Hưởng ứng tinh thần đó, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt, tri ân các cán bộ, nhân viên là thương binh và con liệt sĩ đang công tác tại đơn vị. Ban lãnh đạo đồng thời động viên các cán bộ, nhân viên và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực đóng góp vào sự phát triển chung.

Tại Tuyên Quang, Lạng Sơn, Sơn La, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Ninh Bình.... cùng nhiều đơn vị khác, các đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các gia đình cán bộ, nhân viên là thân nhân liệt sĩ.

Nhiều đơn vị cũng tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, đền tưởng niệm, khu di tích lịch sử trên địa bàn nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Giã; thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên là con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Công ty.

Các hoạt động không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi và trao quà, mà nhiều đơn vị còn tổ chức các chương trình gặp mặt, giao lưu, giáo dục truyền thống. Cán bộ, nhân viên được huy động tham gia vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc các công trình ghi công.

Những việc làm này góp phần gìn giữ các giá trị lịch sử và lan tỏa ý nghĩa của công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn thể cán bộ, nhân viên.

Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc cũng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội. Hoạt động không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ.

Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chuỗi hoạt động được triển khai đồng bộ tại các đơn vị đã tạo nên một bức tranh đẹp về nghĩa tình trong toàn EVNNPC. Đây cũng là minh chứng sinh động cho việc các giá trị văn hóa doanh nghiệp luôn được nuôi dưỡng bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Những nghĩa cử tri ân lan tỏa khắp miền Bắc

Các công ty điện lực cùng các tổ chức đoàn thể trong EVNNPC đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng tới người có công với cách mạng và cộng đồng. Những việc làm ý nghĩa ấy tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cùng tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”.

Hưởng ứng chuỗi hoạt động tri ân trong toàn Tổng công ty, Công đoàn EVNNPC đã tổ chức thăm, tặng quà Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan thuộc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình.

Tại đây, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị và trao tặng 30 triệu đồng nhằm góp phần động viên, chăm lo đời sống các đối tượng chính sách.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà hai gia đình cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Ninh Bình là thân nhân liệt sĩ. Hoạt động này tiếp tục lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia đối với người lao động và các gia đình có công trong mái nhà chung EVNNPC.

Đoàn Thanh niên EVNNPC tổ chức các hoạt động dâng hương tưởng niệm, khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân”, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa.

Song hành cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên EVNNPC tiếp tục phát huy vai trò xung kích thông qua hành trình “Ghi nhớ công ơn - Dựng xây đất nước” tại tỉnh Thanh Hóa.

Tuổi trẻ EVNNPC đã tổ chức dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Nhà máy điện Hàm Rồng; khánh thành ba công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại các xã Sơn Thủy, Pù Nhi và Ngọc Trạo với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Bên cạnh đó là tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân” tại Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng Sầm Sơn; thăm hỏi, tặng quà Mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chuỗi chương trình tri ân trong tháng 7 đã góp phần lan tỏa sâu rộng những giá trị nhân văn tốt đẹp của EVNNPC thông qua sự phối hợp giữa chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị thành viên.

Những hoạt động thiết thực ấy không chỉ khẳng định trách nhiệm của EVNNPC đối với cộng đồng mà còn tiếp tục bồi đắp bản sắc văn hóa doanh nghiệp. Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” sẽ luôn được EVNNPC gìn giữ, tiếp nối bằng những hành động thiết thực.

Đây cũng chính là động lực để mỗi cán bộ, nhân viên không ngừng phát huy truyền thống, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát triển bền vững.