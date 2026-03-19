Đà Nẵng thu hồi hơn 220 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng

Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng thông tin về phiên họp thứ 4 của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố. Phiên họp diễn ra chiều qua dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang.

Theo đó, trong quý 1 năm nay, Ban chỉ đạo đã xử lý, kết thúc theo dõi 7 vụ án, vụ việc, gồm 2 vụ do Trung ương giao và 5 vụ thuộc diện thành phố theo dõi. Các cơ quan tố tụng và thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 220 tỷ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Công tác xử lý các dự án, tài sản tồn đọng tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố đang hoàn tất thủ tục để đưa khu đất Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng ra đấu giá. Đến nay, Đà Nẵng đã tháo gỡ khó khăn cho 1.981/2.035 dự án, cơ sở nhà đất tồn đọng, đạt 97,35%.

Bên cạnh đó, thành phố đã xử lý hơn 41,4 tỷ đồng theo kiến nghị từ kiểm toán, đồng thời rà soát, sắp xếp, xử lý nhiều trụ sở, tài sản công dôi dư, góp phần hạn chế lãng phí nguồn lực.

Tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc kéo dài, dư luận quan tâm và nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng.

Cùng với đó, ông yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán, tháo gỡ khó khăn tại các dự án vướng mắc, đặc biệt là các dự án liên quan địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng cũng chỉ đạo xây dựng chỉ thị tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công gắn với xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ có nguy cơ gây lãng phí; triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.