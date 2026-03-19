Cận cảnh đường ùn tắc bậc nhất TP.HCM sắp được mở rộng 8 làn xe

Đường Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu, TP.HCM) dài khoảng 2,5km, là một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm thành phố với khu Nam. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tuyến đường này luôn nằm trong nhóm các điểm nóng ùn tắc, đặc biệt vào khung giờ cao điểm.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cho thấy, vào giờ tan tầm, toàn tuyến gần như rơi vào tình trạng quá tải. Từ khoảng 17h, dòng phương tiện từ trung tâm đổ về khu Nam và chiều ngược lại tăng đột biến, khiến mặt đường ken đặc xe cộ. Nhiều đoạn ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển chậm chạp, có thời điểm chỉ nhích từng chút một.
Không chỉ đông đúc, tình trạng khói bụi, trong giờ cao điểm cũng khiến nhiều người tham gia giao thông cảm thấy mệt mỏi, uể oải.
Áp lực di chuyển lớn khiến không ít người chạy xe máy phải leo lên vỉa hè để tìm lối thoát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hiện tuyến đường này có quy mô 4 làn xe nhưng lưu lượng phương tiện đã vượt khoảng 140% công suất thiết kế. Đây được xem là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm qua, trở thành “nỗi ám ảnh” với người dân thường xuyên di chuyển qua khu vực.
Ùn ứ kéo dài vào giờ cao điểm trên đường Nguyễn Tất Thành.
Theo định hướng quy hoạch, đoạn từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận sẽ được mở rộng lên 30 - 40m, tương ứng 6 - 8 làn xe. Việc mở rộng nhằm giảm áp lực giao thông, cải thiện năng lực lưu thông trên trục kết nối quan trọng này.
Sinh sống nhiều năm tại khu vực, bà Trần Cẩm Tú (phường Xóm Chiếu) cho biết tình trạng ùn tắc đã diễn ra trong thời gian dài và ngày càng nghiêm trọng. Vào giờ cao điểm, dòng xe có thể ùn ứ kéo dài hơn 1km, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Thông tin tuyến đường sắp được mở rộng khiến nhiều người kỳ vọng tình trạng ùn tắc sẽ được cải thiện.
Bên cạnh áp lực phương tiện gia tăng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Tất Thành cũng góp phần khiến giao thông thêm phần rối ren.
Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều đoạn vỉa hè vốn đã hẹp lại bị một số hộ kinh doanh tận dụng để đặt biển hiệu quảng cáo, bày bán hàng hóa hoặc để xe. Không gian dành cho người đi bộ bị thu hẹp đáng kể, buộc nhiều người phải đi xuống lòng đường, làm gia tăng xung đột giao thông.
Vào giờ cao điểm, khi lưu lượng xe dày đặc, việc vỉa hè bị chiếm dụng khiến mặt đường vốn chật hẹp càng trở nên quá tải.
Liên quan đến quy hoạch khu vực, Thường trực Thành ủy TP.HCM vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục để khởi công dự án Công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội vào dịp Quốc khánh 2/9/2026.
Dự án này được triển khai đồng bộ với việc mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng và tuyến đường Nguyễn Tất Thành, hướng tới hình thành không gian văn hóa ven sông Sài Gòn.
Theo quy hoạch, khu đất Cảng Khánh Hội có diện tích nghiên cứu khoảng 31,5ha, định hướng phát triển thành khu phức hợp gồm công viên cây xanh (khoảng 60%), công trình công cộng (20%) và cảng hành khách quốc tế (20%).
Đáng chú ý, các nhà kho được xây dựng từ giai đoạn 1925 - 1929 cùng hệ thống cầu tàu, tháp nước tại cảng Khánh Hội sẽ được xem xét bảo tồn, phục vụ mục tiêu giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa - du lịch.
UBND phường Xóm Chiếu được giao rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000. Sau khi hoàn tất, địa phương sẽ tiếp tục lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên cơ sở phương án kiến trúc được tuyển chọn, làm cơ sở triển khai đồng bộ các dự án trong khu vực.