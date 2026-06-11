Dự World Cup gian nan: Trọng tài không được nhập cảnh, cầu thủ bị thẩm vấn 7 giờ

(VTC News) -

Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, công tác nhập cảnh vào Mỹ đang trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi. Hàng loạt cầu thủ, trọng tài, thành viên ban huấn luyện và phóng viên đến từ một số quốc gia gặp khó khăn trong quá trình xin thị thực hoặc nhập cảnh.

Trọng tài FIFA bị từ chối nhập cảnh

Vụ việc gây chú ý nhất liên quan đến Omar Artan, trọng tài người Somalia được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chỉ định làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên một trọng tài Somalia góp mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, Bộ Thể thao Somalia cho biết ông Artan đã bị cơ quan nhập cư Mỹ từ chối cho nhập cảnh dù sở hữu thị thực hợp lệ. FIFA sau đó xác nhận đã được giới chức Mỹ thông báo rằng tình trạng của vị trọng tài này sẽ không thay đổi.

Trọng tài Somalia bị từ chối nhập cảnh dù có thị thực hợp lệ. (Ảnh: AP)

"Việc ông ấy bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ và không thể điều hành các trận đấu theo kế hoạch không chỉ gây tổn hại đến cá nhân Omar Artan, mà còn làm lung lay những nguyên tắc nền tảng của bóng đá, nơi sự công bằng, năng lực và tinh thần thi đấu trong sạch phải được đặt lên hàng đầu", Clise Aden Abshir, cố vấn Bộ Thể thao Somalia, nói với AFP.

Vị trọng tài người Somalia được FIFA công nhận từ năm 2018 và từng được vinh danh là Trọng tài xuất sắc nhất châu Phi vào năm ngoái. Đến nay, phía Mỹ vẫn chưa đưa ra lý do cho quyết định từ chối nhập cảnh. Theo Abshir, chưa từng có tiền lệ tương tự xảy ra với các quốc gia đăng cai các giải đấu lớn trước đây.

Hành trình gian nan của đội tuyển Iraq, Haiti

Đội tuyển Iraq cũng gặp nhiều khó khăn khi tới Mỹ chuẩn bị cho World Cup. Nhiếp ảnh gia Talal Saleh đi cùng đội tuyển bị từ chối nhập cảnh tại sân bay Chicago. Trong khi đó, tiền đạo chủ lực Aymen Hussein phải trải qua cuộc thẩm vấn kéo dài tới 7 giờ trước khi được phép vào Mỹ. Vụ việc xảy ra ngay khi đội tuyển Iraq đến Mỹ ngày 6/6.

Theo quan chức Iraq, Aymen Hussein bị kiểm tra điện thoại khi anh làm thủ tục nhập cảnh. “Nhiếp ảnh gia của đội tuyển, Talal Salah, bị giữ lại hơn 10 giờ, cũng trải qua quá trình kiểm tra điện thoại tương tự trước khi bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ”, một quan chức thể thao Iraq cho biết.

Tiền đạo chủ lực Aymen Hussein phải trải qua cuộc thẩm vấn kéo dài tới 7 giờ trước khi được phép vào Mỹ. (Ảnh: AP)

Tương tự, tiền vệ Woodensky Pierre của Haiti chỉ có thể hội quân cùng đội tuyển sau nhiều tuần chờ đợi để hoàn tất thủ tục xin thị thực. Theo Liên đoàn Bóng đá Haiti, một số thành viên khác của đoàn vẫn chưa biết liệu họ có được cấp visa hay không.

Haiti là một trong số những quốc gia có công dân bị cấm nhập cảnh vào Mỹ theo chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng người hâm mộ, cầu thủ và quan chức từ các quốc gia đó có thể bị ảnh hưởng và không được nhập cảnh tham dự World Cup dù có thị thực hợp lệ.

Đội tuyển Iran vượt khó

Quá trình tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Iran gặp nhiều trở ngại sau cuộc xung đột giữa Iran với Israel và Mỹ. Dù đội tuyển Iran đã sớm giành vé tham dự giải đấu, việc di chuyển đến Mỹ vẫn là chủ đề gây tranh luận trong nhiều tháng qua.

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc có những cá nhân không liên quan đến bóng đá, hoặc có mối liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hay các tổ chức tương tự, đi cùng phái đoàn. Vì vậy, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao vấn đề này", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói.

Những khó khăn trong quá trình xin thị thực trước đó đã khiến Iran chuyển địa điểm tập huấn từ Tucson (bang Arizona, Mỹ) sang Tijuana. Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) mới đây cho biết đội tuyển Iran được phép nhập cảnh vào Mỹ một ngày trước mỗi trận đấu của họ tại World Cup 2026.

Giới chức Iran cho rằng đây là sự đối xử thiếu công bằng đối với một đội tuyển tham dự World Cup. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj cáo buộc Mỹ đang tạo ra những rào cản không cần thiết và làm tổn hại nguyên tắc bình đẳng giữa các đội bóng.

Đội tuyển Iran gặp vấn đề về thị thực trong nhiều tháng qua. (Ảnh: AP)

Người hâm mộ và báo chí cũng bị ảnh hưởng

Không chỉ các đội tuyển, người hâm mộ và giới truyền thông quốc tế cũng đang đối mặt với nhiều trở ngại. Hiệp hội Báo chí Thể thao Quốc tế (AIPS) gần đây đã gửi thư tới FIFA phản đối việc nhiều nhà báo từ Iran và một số quốc gia châu Phi bị từ chối thị thực. Đáp lại, cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho rằng việc nhập cảnh vào nước chủ nhà "xét cho cùng là vấn đề lãnh sự và nhập cư".

Trong khi đó, nhiều cổ động viên cho biết họ đã từ bỏ kế hoạch tới Mỹ xem World Cup vì lo ngại không được cấp visa hoặc có thể bị từ chối nhập cảnh ngay tại sân bay. Giá vé cao cùng những quy định kiểm soát biên giới chặt chẽ càng khiến lượng khách quốc tế dự kiến giảm sút.

Quy định về nhập cảnh thuộc thẩm quyền của nước chủ nhà World Cup 2026. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) không thể can thiệp. Cơ quan này chỉ có thể vận động để đảm bảo tất cả các cầu thủ và huấn luyện viên của 48 đội tuyển được đến Mỹ, Canada và Mexico tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, nước chủ nhà vẫn có quyền từ chối cho một số cá nhân cụ thể nhập cảnh.