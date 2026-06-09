Bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ cầm còi World Cup 2026, trọng tài Somalia nói gì?

(VTC News) -

Ngày 9/6, trọng tài người Somalia Omar Artan bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ sau khi được lựa chọn làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. Vụ việc khiến ông Artan không thể tham gia các khóa tập huấn cũng như công tác điều hành giải đấu. Tuy nhiên, vị trọng tài người Somalia vẫn giữ thái độ tích cực.

"Dù rơi vào hoàn cảnh này, tôi vẫn giữ tinh thần lạc quan và tập trung vào những thử thách tiếp theo trong sự nghiệp trọng tài của mình. Tôi muốn cảm ơn Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) vì mọi sự hỗ trợ. Tôi hứa sẽ tiếp tục duy trì chuyên môn khi hướng tới tương lai.

Tôi cũng cảm ơn đại gia đình bóng đá vì những lời động viên và chúc các đồng nghiệp thành công tại World Cup. Tôi hy vọng sẽ sớm được đồng hành cùng họ ở những giải đấu tiếp theo", trọng tài Artan chia sẻ.

Trọng tài World Cup người Somalia, ông Omar Artan bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. (Ảnh: AP)

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) ngày 9/6 xác nhận một công dân Somalia dự kiến làm trọng tài tại World Cup đã bị từ chối nhập cảnh sau khi đến sân bay quốc tế Miami từ Istanbul hôm thứ Bảy.

Trong thông báo, CBP không nêu đích danh người này, nhưng sau đó FIFA xác nhận đó chính là Omar Artan, trọng tài của Somalia được phân công làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.

CBP cũng nhấn mạnh rằng tất cả những người muốn nhập cảnh vào Mỹ, bao gồm vận động viên, huấn luyện viên và thành viên các đoàn thể thao, đều phải trải qua quy trình kiểm tra và thẩm định của cơ quan này.

“Việc xác định một người có đủ điều kiện nhập cảnh hay không được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể, dựa trên các thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật, an ninh quốc gia và nhập cư tại thời điểm kiểm tra. Các sĩ quan CBP có quyền thẩm vấn hành khách, tiến hành kiểm tra và xác định khả năng nhập cảnh phù hợp với luật pháp Mỹ”, CBP cho biết.

Cùng ngày, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận trọng tài Artan sẽ không thể tham gia các khóa tập huấn cũng như công tác điều hành giải đấu. "Tương tự các giải đấu FIFA trước đây, chính phủ nước chủ nhà là bên có quyền quyết định cuối cùng về việc ai được cấp thị thực và ai được phép nhập cảnh vào lãnh thổ của họ", FIFA thông báo.

Omar Artan là một trong 52 trọng tài được FIFA lựa chọn cho World Cup 2026 và được kỳ vọng sẽ trở thành người Somalia duy nhất cầm còi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc ông không được phép nhập cảnh đã nhanh chóng gây tranh luận, nhất là trong bối cảnh Somalia nằm trong danh sách các quốc gia bị siết chặt nhập cảnh theo chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, đội tuyển Iran cũng gặp khó khăn về thị thực khi một số thành viên ban huấn luyện không được cấp phép vào Mỹ. Trong khi đó, các cầu thủ Iran phải đóng quân tại Mexico và chỉ sang Mỹ thi đấu khi đến ngày ra sân.