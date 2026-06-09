Tổng thống Bồ Đào Nha tín vật cho Ronaldo, ra lệnh vô địch World Cup 2026

(VTC News) -

Trước ngày đội tuyển Bồ Đào Nha lên đường dự World Cup 2026, Tổng thống nước này là Antonio Jose Seguro trực tiếp gặp mặt và giao nhiệm vụ cho Cristiano Ronaldo và đồng đội. Ông Seguro trao cho đội trưởng Ronaldo quốc kỳ Bồ Đào Nha với mong muốn ngôi sao 41 tuổi và đồng đội có thể sử dụng lá cờ này trong lễ đăng quang ngôi vô địch World Cup 2026.

“Đất nước tin tưởng các bạn. Hãy khiến chúng tôi được mơ và mang về Bồ Đào Nha chiếc cúp mà chúng ta còn thiếu. Tất cả chúng tôi sẽ cổ vũ cho các bạn. Tôi tin rằng với sự nhiệt huyết, sức mạnh, bản lĩnh, tài năng và lao động của các bạn, điều đó là có thể.

Hôm nay, tôi trao quốc kỳ một cách tượng trưng, để tất cả các bạn có thể mang theo vào ngày 19/7. Đó sẽ là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã làm được, giấc mơ đã trở thành hiện thực, và các bạn lại là nhà vô địch. Nhưng lần này là nhà vô địch thế giới”, tờ O Jogo dẫn lời Tổng thống Bồ Đào Nha.

Ronaldo là đội trưởng Bồ Đào Nha ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Ông Seguro cũng nhắc đến Diogo Jota làm động lực cho các cầu thủ. Tại World Cup 2026, Jota - cầu thủ qua đời năm 2025 do tai nạn giao thông - được xem là thành viên danh dự của đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong ngày công bố danh sách cầu thủ, huấn luyện viên Roberto Martinez dành riêng suất "+1" tượng trưng bên cạnh danh sách đăng ký thi đấu chính thức nhằm tưởng nhớ cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha.

World Cup 2026 là lần thứ 6 Ronaldo tham dự giải đấu, nhiều khả năng cũng là cơ hội cuối cùng để siêu sao này tìm kiếm danh hiệu vô địch thế giới. Trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, CR7 từng giành chức vô địch EURO và Nations League. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của anh và đồng đội tại đấu trường World Cup chỉ là vị trí thứ tư vào năm 2006. Trong 20 năm kể từ thời điểm đó, đội tuyển Bồ Đào Nha chưa từng vượt qua tứ kết giải đấu.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của bóng đá trong đời sống tập thể, coi đây là không gian của “bản sắc, sự gắn kết và niềm hy vọng”. Ông kỳ vọng đội tuyển sẽ đáp lại những kỳ vọng được đặt vào mình.

"Đội tuyển của chúng tôi sẽ cống hiến tất cả vì Bồ Đào Nha và bước vào sân với trách nhiệm mang theo giấc mơ của hàng triệu người Bồ Đào Nha”, huấn luyện viên trưởng Roberto Martinez tuyên bố trong buổi gặp mặt Tổng thống.