Trọng tài World Cup 2026 bị từ chối nhập cảnh: Nghi liên quan khủng bố

(VTC News) -

Tờ ESPN cung cấp nguồn tin từ một quan chức Mỹ cho biết ông Omar Artan - trọng tài người Somalia không được nhập cảnh vào nước này vì "có liên hệ với các thành viên bị nghi ngờ thuộc các tổ chức khủng bố".

Trước đó vào ngày 9/6, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) xác nhận một công dân Somalia đến sân bay quốc tế Miami từ Istanbul hôm 7/6 không được phép nhập cảnh. Nhân vật này là ông Omar Artan - một trong số các trọng tài được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chỉ định làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.

Nước Mỹ từ chối cho ông Omar Artan nhập cảnh.

Ông Omar Artan bị các nhân viên thẩm vấn tại sân bay Miami trong vòng 11 giờ. Nhiều câu hỏi về lý do đến Mỹ cũng như quan điểm về chính trị Somalia, đặc biệt là về nhóm phiến quân Al-Sahbab đang chống phá chính phủ nước này được đưa với vị "vua áo đen". Đáp lại, ông Omar cố gắng đưa các hình ảnh chứng minh rằng mình chỉ tập trung vào bóng đá và sự nghiệp trọng tài.

Cuối cùng, trọng tài Omar Artan vẫn bị trục xuất lại nơi quá cảnh là Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Ông Omar khẳng định vẫn có đủ giấy tờ và đã được cấp thị thực hợp lệ trước khi đáp chuyến bay đến Mỹ. Bộ Thanh niên và Thể thao Somalia đang cố gắng giải quyết vấn đề để Omar Artan vẫn có thể nhập cảnh và làm nhiệm vụ.

Ngay khi trở về quê nhà, ông Omar vẫn nhận được sự chào đón từ người dân và quan chức. Vị trọng tài này mong người dân Somalia "hãy cứ an tâm và giữ vững niềm tin".

Một trọng tài được FIFA bổ nhiệm làm nhiệm vụ World Cup 2026 lại không được nước chủ nhà đồng ý nhập cảnh là hành động "bất thường".

Somalia là một trong số gần 40 quốc gia phải chịu các hạn chế đi lại mới theo chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng người hâm mộ, cầu thủ và quan chức từ các quốc gia đó - hầu hết là các nước châu Phi - có thể bị ảnh hưởng và không được nhập cảnh tham dự World Cup dù có thị thực hợp lệ.

Ông Omar Artan đạt danh hiệu trọng tài nam xuất sắc nhất châu Phi 2025. Nếu có thể nhập cảnh vào Mỹ và dự World Cup, ông sẽ là người Somalia đầu tiên có được vinh dự này. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, nước chủ nhà Mỹ khẳng định rằng tình trạng nhập cảnh của trọng tài Omar Artan không có sự thay đổi nào.