Khởi tố nhóm thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, bốc đầu trên quốc lộ

(VTC News) -

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trung Nhật, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Văn Bảo Trọng (tất cả dưới 18 tuổi và cùng trú tại xã Vinh Lộc, TP Huế) về hành vi gây rối trật tự công cộng tại xã Phú Lộc (TP Huế) vào ngày 30/4.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngày 28/4, Nguyễn Văn Trung Nhật nhắn tin kêu gọi nhiều nam thanh niên tham gia tụ tập thành nhóm đông người để đi đèo Hải Vân.

Đến khoảng 3h ngày 30/4, nhóm thiếu niên tập trung tại ngã 3 giao nhau giữa đường dẫn vào hầm Phước Tượng với đường Quốc lộ 49B (ngã 3 Phước Tượng).

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang thi hành quyết định khởi tố với nhóm thiếu niên. (Ảnh: Hồng Nhung)

Sau khi tập hợp, nhóm thiếu niên điều khiển xe chạy tốc độ cao, thực hiện hành vi bốc đầu, lạng lách trên quốc lộ 49B. Khi di chuyển được khoảng 100 mét, nhóm thiếu niên bị tổ công tác Công an TP Huế phát hiện, tổ chức vây bắt và ngăn chặn kịp thời.

Công an TP Huế cho hay, hành vi tụ tập thành nhóm đông người, điều khiển xe chạy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng trên đường giao thông không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của chính người vi phạm và những người tham gia giao thông khác.

Cơ quan công an khuyến cáo thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, không tham gia hoặc cổ vũ các hành vi đua xe, bốc đầu, lạng lách, tụ tập gây rối trật tự công cộng; đồng thời các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn trật tự xã hội.