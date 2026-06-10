Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/6/2026 - XSKH 10/6

XSKH 10/6. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 10/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSKH 7/6/2026
Kết quả xổ số ngày 7/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng có giải đặc biệt là 838736 và các hạng giải khác như sau:
- XSKH 3/6/2026
Kết quả xổ số Khánh Hòa (XSKH) ngày 3/6/2026 có giải đặc biệt là 863914 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSKH 31/5/2026
Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng ngày 31/5/2026 như sau:
- XSKH 27/5/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công bố kết quả xổ số ngày 27/5/2026 với giải đặc biệt là 295812 và các hạng giải khác như sau:
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 chữ số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 chữ số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 chữ số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 chữ số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Sai một chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.
- XSMT thứ Hai do đài Huế, Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Ba do đài Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Tư do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Sáu do đài Ninh Thuận, Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Bảy do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT Chủ nhật do đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.
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