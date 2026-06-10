Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/6/2026 - XSKH 10/6

XSKH 10/6. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 10/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 10/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/6/2026 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 10/6/2026

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- XSKH 7/6/2026

Kết quả xổ số ngày 7/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng có giải đặc biệt là 838736 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 7/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 7/6/2026.

- XSKH 3/6/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa (XSKH) ngày 3/6/2026 có giải đặc biệt là 863914 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 3/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 3/6/2026.

- XSKH 31/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng ngày 31/5/2026 như sau:

XSKH 31/5, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 31/5/2026.

- XSKH 27/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công bố kết quả xổ số ngày 27/5/2026 với giải đặc biệt là 295812 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 27/5, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 27/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Huế, Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do đài Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Ninh Thuận, Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.