Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 10/6/2026 - XSDNA 10/6

XSDNA 10/6. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 10/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 10/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 10/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 10/6/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 10/6/2026

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- XSDNA 6/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công bố kết quả xổ số ngày 6/6/2026 với giải đặc biệt là 390165 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 6/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 6/6/2026.

- XSDNA 3/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng ngày 3/6/2026 như sau:

XSDNA 3/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 3/6/2026.

- XSDNA 30/5/2026

Kết quả xổ số ngày 30/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng có giải đặc biệt là 778936 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 30/5, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 30/5/2026.

- XSDNA 27/5/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNA) ngày 27/5/2026 có giải đặc biệt là 487799 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 27/5, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 27/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng nếu để quá hạn quy định.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ số tiền thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng số do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Huế, Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Ninh Thuận, Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

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