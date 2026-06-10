Sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Mai Trần sau cơn nhồi máu não

(VTC News) -

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Mai Trần thông qua vợ để chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bản thân sau khi bị nhồi máu não và phải nhập viện cấp cứu. Biến cố xảy ra khi Mai Trần đang ăn cơm thì bất ngờ làm rơi thức ăn, khó kiểm soát vận động và xuất hiện tình trạng xệ khóe miệng. Người thân đã nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Gia Định (TP.HCM) cấp cứu trong "giờ vàng". Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy nam nghệ sĩ bị nhồi máu não vùng trán phải đang tiến triển.

"Hai ngày đầu chưa thấy gì nhiều, từ ngày thứ ba trở đi, các triệu chứng của người bị tai biến xuất hiện dần đầy đủ cho tới bây giờ. Giờ thì cố gắng tập tành, từ những việc đơn giản nhất như xoè bàn tay, quay cổ tay, nâng tay, quay khuỷu tay. Tập cho có lực cơ trở lại. Đây sẽ là một quá trình dài, nhiều đau đớn và khó khăn, nhưng phải cố gắng", nghệ sĩ chia sẻ.

Thông qua chuyện cá nhân, nghệ sĩ Mai Trần muốn mọi người chú ý hơn đến những dấu hiệu nhỏ của cơ thể để kịp thời phát hiện bệnh lý nguy hiểm.

Chia sẻ thêm với PV Báo Điện tử VTC News, bà Quỳnh Vân - vợ của nghệ sĩ Mai Trần cho biết chồng may mắn vẫn giữ được sự tỉnh táo dù gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

Theo chia sẻ của vợ đạo diễn Mai Trần, trước khi phát hiện bệnh, nam nghệ sĩ từng xuất hiện một số dấu hiệu bất thường nhưng không quá để tâm. Trong đó, chân trái thường xuyên bị khuỵu hoặc mất sức. Do nghĩ rằng tuổi tác khiến cơ thể suy yếu nên không đi kiểm tra chuyên sâu.

Hiện tại, nam nghệ sĩ đang trong quá trình điều trị, tập phục hồi chức năng. Vợ nam nghệ sĩ cho biết ông xã vẫn tiếp tục tập trung điều trị các vấn đề sức khỏe phát sinh sau cơn tai biến, khi nào sức khoẻ ổn mới có thể xuất viện. Bà xã ông vừa túc trực ở bệnh viện để chăm chồng vừa tiếp tục công việc bán hàng online để kịp giao cho khách.

Nghệ sĩ Mai Trần nhập viện vì nhồi máu não.

Nghệ sĩ Mai Trần sinh năm 1954 tại thành phố Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Nghệ sĩ theo học trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn từ năm 16 tuổi. Ông tốt nghiệp lớp diễn viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2 năm 1977 và học tiếp ngành Đạo diễn Sân khấu.

Thập niên 1980, Mai Trần nổi tiếng trên sân khấu kịch Kim Cương với hàng loạt vai diễn để đời như Lỗ Quý (Lôi Vũ), Hoàng Tú (Nhân danh công lý), Jourdan (Trưởng giả học làm sang)…

Ngoài diễn xuất, Mai Trần còn làm đạo diễn cho phim truyền hình, sitcom, các chương trình như Tài Tiếu Tuyệt, Vitamin cười… Cát-sê từ nghề đủ giúp ông trang trải phí sinh hoạt, lo được cho vợ và các con tiền ăn học hàng ngày.

Khi đang ở giai đoạn thăng hoa nghề, năm 2019 Mai Trần đột quỵ. Vài tháng sau, nghệ sĩ trải qua tiếp cơn “thập tử nhất sinh”. Ông nhập viện cấp cứu vì tắc nghẽn mạch máu nuôi não và tim, phải tiến hành phẫu thuật gấp.

Sau ca mổ, sức khỏe nam nghệ sĩ yếu dần, trí nhớ sa sút, tinh thần không còn minh mẫn. Ông buộc lòng nói lời từ giã nghệ thuật dù đam mê, lửa nghề vẫn cháy bỏng.

Hai tác phẩm điện ảnh cuối cùng Mai Trần tham gia là Bố già (2021) của đạo diễn Trấn Thành và Đất rừng phương Nam (2023) của Nguyễn Quang Dũng.

Nghệ sĩ Mai Trần có cuộc sống vất vả tuổi xế chiều.

Ở tuổi ngoài 70, Mai Trần có cuộc sống vất vả bên bà xã kém 20 tuổi. Để mưu sinh, ông phụ vợ bán hàng online. Khi còn có sức khoẻ, nam nghệ sĩ chạy xe máy đi ship đồ cho khách. Ở tuổi xế chiều, bệnh tật, cuộc sống khó khăn nhưng Mai Trần khiến đồng nghiệp, khán giả thương vì vẫn cặm cụi kiếm tiền bằng chính sức lao động nhỏ nhoi của mình.

Mai Trần nói lúc này chỉ cố gắng sống trọn vẹn từng ngày còn lại. Ông không mong cầu, càng không có dự định gì xa xôi bởi hiểu rõ bản thân "lực bất tòng tâm".