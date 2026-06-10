Brazil nhận 8 thẻ đỏ trong 1 trận đấu, cả HLV lẫn cầu thủ đều bị đuổi

(VTC News) -

Trận đấu giữa Brazil và Mỹ - 2 đội tuyển bóng đá nữ hàng đầu thế giới - tại Castelao (Fortaleza, Brazil) trở thành ký ức đáng quên của đội tuyển "vàng xanh". Đội tuyển nữ Brazil thua 0-1 ngay trên sân nhà vì pha phản lưới của Belinha. Không chỉ vậy, đội bóng này còn nhận tới 8 thẻ đỏ trong trận đấu - điều hiếm khi xảy ra trong lịch sử bóng đá thế giới.

Chưa có tổ chức nào đưa ra thống kê chính thức để ghi nhận kỷ lục cho đội tuyển nữ Brazil. Nếu chỉ tính các trận đấu của đội tuyển quốc gia do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quản lý, kỷ lục trận đấu có nhiều thẻ đỏ nhất là trận Hà Lan đấu với Bồ Đào Nha ở World Cup 2006 - được gọi là "Trận chiến Nuremberg". Tổng số thẻ đỏ mà đội tuyển Hà Lan và Bồ Đào Nha phải nhận khi đó (4) chỉ bằng một nửa so với đội tuyển nữ Brazil sáng nay.

Video: Trọng tài rút 8 thẻ đỏ cho đội tuyển Brazil.

Điều thú vị là dù phải nhận tới 8 thẻ đỏ, Brazil vẫn còn 9 cầu thủ trên sân khi trận đấu kết thúc. Thực tế, trọng tài Paola Cebollada Lopez (Tây Ban Nha) chỉ truất quyền thi đấu của 2 cầu thủ Brazil trên sân khi trận đấu diễn ra. Các án phạt đuổi người còn lại dành cho cầu thủ dự bị, thành viên ban huấn luyện, hoặc rút thẻ sau khi trận đấu kết thúc.

Sự mất kiểm soát về cảm xúc của đội tuyển Brazil bắt đầu từ huấn luyện viên trưởng Arthur Elias. Trong hiệp một, ông bị phạt thẻ vàng vì không thay áo (trùng màu với cầu thủ đối phương) theo yêu cầu của trọng tài. Phút 77, ông Elias nhận thẻ vàng thứ hai vì sút quả bóng để phản ứng. Ba trợ lý của vị huấn luyện viên này cũng bị đuổi khỏi khu vực kỹ thuật.

Tiền đạo Bia Zaneratto bị truất quyền thi đấu vì thẻ vàng thứ hai sau khi đẩy hậu vệ Mỹ Emily Sonnett từ phía sau trong thời gian bù giờ hiệp hai. Ít phút sau, Tarciane mất bình tĩnh sau pha tranh chấp với 2 cầu thủ Mỹ và vung tay vào mặt Sophia Wilson. Hậu vệ này trở thành thành viên thứ tư của Brazil bị phạt thẻ đỏ.

Chưa dừng lại ở đó, các cầu thủ Brazil tiếp tục phản ứng quá khích sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Bà Paola Cebollada Lopez rút thêm 2 thẻ đỏ cho Kerolin và Ludmila.

"Trận đấu giống cuộc ẩu đả hơn là bóng đá, nhưng đó là điều đã được tính toán", trang ESPN (Mỹ) bình luận. "Đội tuyển Brazil tự sụp đổ khi vấp phải sự kháng cự. Bốn thành viên ban huấn luyện, trong đó có Elias, bị truất quyền chỉ đạo, trước khi hai cầu thủ nhận thẻ đỏ trong thời gian thi đấu chính thức. Tấm thẻ đỏ sau đó đến từ tình huống hậu vệ Tarciane vung tay vào tiền đạo Sophia Wilson của Mỹ trong cơn ức chế thấy rõ. Hai cầu thủ nữa bị đuổi sau tiếng còi mãn cuộc, trong một khoảnh khắc xô xát tập thể".