Kết quả Brazil 2-1 Ai Cập: Endrick ghi bàn quyết định, Salah mờ nhạt

(VTC News) -

Đội tuyển Brazil đánh bại Ai Cập 2-1 trong trận giao hữu quốc tế diễn ra sáng 7/6 tại Cleveland (Mỹ). Bruno Guimaraes mở tỷ số từ rất sớm, Mostafa Ziko gỡ hòa cho Ai Cập chỉ ít phút sau đó, trước khi Endrick ghi bàn quyết định ngay đầu hiệp hai.

Brazil tạo ra thế trận tốt hơn, đặc biệt trong hiệp một. Đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti không vượt trội về thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, lối chơi đơn giản, nhanh và quyết liệt giúp đội tuyển "vàng xanh" chiếm ưu thế về số cơ hội tạo ra.

Đội tuyển Brazil thắng Ai Cập 2-1. (Ảnh: Reuters)

Các cầu thủ Brazil tung ra 12 cú sút, 7 lần đưa bóng trúng đích và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,82 trong nửa đầu trận đấu. Đội bóng Nam Mỹ có bàn thắng ở phút thứ 7. Bruno tận dụng sai lầm của hàng thủ Ai Cập ở rìa vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc đưa Brazil vượt lên.

Tuy nhiên, lợi thế của đội bóng Nam Mỹ không kéo dài lâu. Phút 11, Mostafa Ziko tận dụng tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn của Brazil để dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Brazil sau đó tạo ra sức ép lớn. Vinicius Junior, Raphinha và Igor Thiago đều có cơ hội rõ ràng, nhưng thủ môn Oufa Shobeir nhiều lần cứu thua cho Ai Cập. Việc bỏ lỡ quá nhiều khiến Brazil không thể tái lập thế dẫn bàn trước giờ nghỉ.

Sau hiệp một, Ancelotti thay nhiều vị trí. Endrick vào sân thay Igor Thiago và lập tức tạo khác biệt. Phút 52, Raphinha chuyền bóng chính xác trong vòng cấm để tiền đạo trẻ của Brazil dứt điểm sắc sảo, nâng tỷ số lên 2-1.

Ai Cập đưa Mohamed Salah vào sân từ đầu hiệp hai và cầm bóng nhiều hơn sau giờ nghỉ, nhưng các pha tấn công không đủ sắc để gây sức ép liên tục. Brazil giảm nhịp, không còn áp đảo như hiệp một nhưng vẫn kiểm soát được lợi thế.

Đội tuyển Brazil kết thúc 2 trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 với 2 chiến thắng (6-2 trước Panama và 2-1 trước Ai Cập). Đội bóng của huấn luyện viên Ancelotti bắt đầu hành trình World Cup 2026 vào sáng 14/6, gặp Morocco.