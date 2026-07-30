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Giá bạc hôm nay 30/7: Bạc trong nước tăng nhẹ, thế giới vượt 58 USD/ounce

(VTC News) -

Giá bạc hôm nay 30/7 tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt nhích nhẹ so với hôm qua.

Giá bạc trong nước tăng nhẹ 

Cập nhật lúc 9h15 sáng nay (30/7), Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,159 - 2,226 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 17.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 18.000 đồng/lượng (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi tại Phú Quý được niêm yết ở mức 57,573 - 59,359 triệu đồng/kg, tăng 454.000 đồng/kg (mua vào) và tăng 480.000 đồng/kg (bán ra) so với chốt phiên hôm qua.

Tại Tập đoàn Doji, giá bạc miếng cũng được điều chỉnh tăng 19.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua, niêm yết ở mức 2,156 - 2,228 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc trong nước tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá bạc tại một số thương hiệu trong nước, tính đến 9h30 ngày 30/7/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Phú Quý

Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng

2.148.000

2.214.000

đồng/lượng

Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng

2.148.000

2.214.000

đồng/lượng

Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo

57.279.857

59.039.852

đồng/kg

Sacombank-SBJ

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L

2.151.000

2.220.000

đồng/lượng

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg

57.360.000

59.200.000

đồng/kg

Ancarat

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng

2.140.000

2.195.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng

10.700.000

10.975.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram

28.533.000

29.267.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram

57.066.000

58.589.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram

21.110.000

21.763.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram

28.147.000

29.017.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram

56.294.000

58.034.000

đồng

Doji

Bạc Doji 999 - 1 lượng

2.140.000

2.211.000

đồng

Bạc Doji 999 - 5 lượng

10.710.000

11.065.000

đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới đi lên 

Cập nhật lúc 9h30 sáng nay 30/7 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới trên Kitco niêm yết ở mức 58,13 USD/ounce, tăng 0,59 USD mỗi ounce (+1,04%) so với hôm qua. 

Theo Trading Economics, giá bạc tăng lên trên 58 USD/ounce, tiếp nối đà tăng của phiên trước đó sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất bất chấp áp lực lạm phát gia tăng do xung đột tái diễn ở Trung Đông. Quyết định này đã hỗ trợ phần nào cho giá bạc, vì lãi suất cao hơn thường làm giảm nhu cầu đối với các tài sản không sinh lời.

Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 9-3 cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan điều hành chính sách tiền tệ của Fed. Ba quan chức gồm Chủ tịch chi nhánh Fed tại Cleveland - Beth Hammack, Chủ tịch chi nhánh Fed tại Minneapolis- Neel Kashkari và Chủ tịch chi nhánh Fed tại Dallas - Lorie Logan đều mong muốn Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Đây là số phiếu ủng hộ tăng lãi suất nhiều hơn dự báo của các chuyên gia thuộc ngân hàng Bank of America.

Trong khi đó, Ngân hàng Anh (BOE) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đều được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này đồng thời duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với lạm phát. 

Hoàng Lan
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