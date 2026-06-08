World Cup 2026 hôm nay 8/6: Brazil mất quân

(VTC News) -

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 8/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào biến động trong đội hình Brazil, lục đục nội bộ của tuyển Pháp, đại bản doanh Thuỵ Sỹ bao vây bởi rắn và việc tuyển Iran có mặt ở Mexico.

Hậu vệ Brazil vắng mặt ở World Cup do chấn thương

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Brazil ngày 8/6, hậu vệ Wesley dính chấn thương cơ đùi trái trong trận giao hữu gặp Ai Cập diễn ra tối 7/6 tại Cleveland (Mỹ). Anh phải rời sân chỉ sau 15 phút thi đấu. Kết quả kiểm tra sau đó xác nhận ngôi sao thuộc biên chế AS Roma không đủ khả năng dự World Cup.

“Wesley là cầu thủ được toàn đội yêu quý và luôn được xem là một phần trong hành trình chinh phục chức vô địch thế giới thứ sáu của Brazil”, thông báo của Liên đoàn Bóng đá Brazil cho biết.

Hậu vệ Wesley bị loại khỏi danh sách tham dự World Cup 2026 vì chấn thương. (Ảnh: AP)

Để thay thế Wesley, Brazil triệu tập Ederson vào danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup. Tiền vệ 26 tuổi vừa hoàn tất thương vụ chuyển đến Manchester United với mức phí 39 triệu bảng.

Trong khi đó, tình hình của Neymar vẫn khiến người hâm mộ lo lắng. Tiền đạo 34 tuổi không cùng toàn đội tới Cleveland do đang điều trị chấn thương bắp chân và hiện chưa rõ thời điểm trở lại.

Tuyển Pháp lục đục nội bộ

Theo truyền thông Pháp, Kylian Mbappe và Rayan Cherki đang không hài lòng với quyết định của Liên đoàn bóng đá Pháp. Cơ quan này đã cho phép Betclic - một hãng cá cược thể thao - sử dụng hình ảnh của một số tuyển thủ Pháp trong chiến dịch quảng bá.

Tờ L’Equipe cho biết vụ việc đang khiến bầu không khí trong đội tuyển Pháp trở nên “cực kỳ căng thẳng”. Mbappe và Cherki bức xúc khi hình ảnh của họ xuất hiện trong các quảng cáo mà không được thông báo rõ ràng từ trước. Hai cầu thủ này được cho là đang yêu cầu liên đoàn đưa ra lời giải thích rõ ràng, dù nhiều khả năng mọi chuyện sẽ chỉ được xử lý sau khi World Cup 2026 kết thúc.

Kylian Mbappe và Rayan Cherki đang không hài lòng với quyết định của Liên đoàn bóng đá Pháp. (Ảnh: AP)

Ngoài Mbappe và Cherki, ba tuyển thủ khác gồm Desire Doue, Michael Olise và Ousmane Dembele cũng xuất hiện trong ấn phẩm quảng cáo gây tranh cãi này. Những hình ảnh được sử dụng được cho là ảnh trong một buổi chụp hình tại Clairefontaine - trung tâm huấn luyện truyền thống của đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, các cầu thủ cho biết họ không hề được thông báo cụ thể về mục đích sử dụng những tư liệu này.

Đại bản doanh của Thụy Sỹ bị rắn "tấn công"

Đội tuyển Thụy Sỹ đã có mặt tại Mỹ để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Qatar vào ngày 13/6. Toàn đội hiện trong quá trình thích nghi với điều kiện thời tiết và môi trường mới tại San Diego. Tuy nhiên, ngoài vấn đề chuyên môn, đội tuyển còn phải đối mặt với một mối lo khác khi khu vực quanh sân tập được xác định là nơi có nhiều rắn xuất hiện.

Trên trang mạng xã hội, đội tuyển Thụy Sỹ đăng tải sơ đồ khu tập luyện với các khu vực được chú thích cụ thể như sân dành cho thủ môn, khu gym và khu thay đồ phía sau sân tập. Điều khiến nhiều người chú ý là phần lớn khu vực xung quanh sân được đánh dấu màu đỏ kèm chú thích “Khu vực có rắn”.

Ảnh chụp sơ đồ trung tâm huấn luyện của tuyển Thuỵ Sỹ ở San Diego (Mỹ). (Ảnh: @swissnatimen/Instagram)

Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên San Diego, khu vực này có ít nhất bốn loài rắn đuôi chuông độc sinh sống. Không chỉ Thụy Sỹ, đội tuyển Na Uy cũng cần đề phòng rắn tại khu tập luyện trong thời gian dự World Cup 2026.

Sau khi đến đại bản doanh Grandover Resort & Spa ở Greensboro, bang Bắc Carolina (Mỹ), toàn đội Na Uy đã được cảnh báo về sự xuất hiện của nhiều loài bò sát nguy hiểm trong khu vực. Ban tổ chức địa phương nhắc nhở các thành viên đội tuyển cần cẩn trọng khi di chuyển ngoài trời để tránh những sự cố không mong muốn.

Đội tuyển Iran đến Mexico để tập huấn

Đội tuyển Iran đã có mặt tại thành phố Tijuana (Mexico) vào rạng sáng 8/6 để chuẩn bị cho ba trận đấu vòng bảng World Cup diễn ra tại Mỹ. Chuyến bay của đội tuyển hạ cánh xuống Tijuana, thành phố nằm sát San Diego (Mỹ) vào khoảng 5h05 sáng theo giờ địa phương.

Đội tuyển Iran có mặt tại thành phố Tijuana (Mexico). (Ảnh: AP)

Chiếc xe buýt chở tuyển Iran dừng lại một lát ở lối vào sân bay Tijuana, nơi khoảng 20 cổ động viên Iran vẫy cờ chào đón các cầu thủ. Đội tuyển cũng được lực lượng quân đội và cảnh sát hộ tống từ sân bay về khách sạn.

Quá trình tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Iran gặp nhiều trở ngại sau cuộc xung đột giữa Iran với Israel và Mỹ. Những khó khăn trong quá trình xin thị thực trước đó đã khiến Iran chuyển địa điểm tập huấn từ Tucson (bang Arizona, Mỹ) sang Tijuana.