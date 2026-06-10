Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tử tế là nhân hậu nhưng có nguyên tắc, bao dung nhưng không dung túng

(VTC News) -

Thông điệp trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ khi phát biểu tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu trong Chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền hình Việt Nam, sáng 10/6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu trong Chương trình "Việc tử tế". (Ảnh: VGP)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong cuộc sống, có những việc làm không ồn ào, không lớn lao về hình thức, nhưng lại chạm đến trái tim con người: Một bàn tay đưa ra đúng lúc; một ánh mắt chia sẻ, thông cảm, một nghĩa cử trong hoạn nạn; một sự cưu mang bền bỉ; một hành động dũng cảm cứu người; một việc tốt lặng lẽ, không mong được đền đáp...

"Những điều ấy làm cho chúng ta thấy rằng, giữa cuộc sống còn nhiều áp lực, bộn bề khó khăn, lòng nhân ái vẫn hiện diện quanh ta, trong cuộc sống, sự tử tế có sức lay động và lan tỏa cao hơn, xa hơn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cuộc gặp mặt không chỉ là dịp biểu dương 100 tấm gương tiêu biểu, mà còn là dịp để trân trọng một giá trị rất đẹp của dân tộc Việt Nam: Biết thương người, sống nghĩa tình, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, làm điều tốt từ những việc bình dị hằng ngày với tinh thần người với người sống để thương yêu.

100 tấm gương có mặt hôm nay đến từ nhiều vùng miền, nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những hoàn cảnh rất đặc biệt. Mỗi người một câu chuyện, mỗi việc làm một cách thể hiện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp: Không thờ ơ trước khó khăn của người khác; không đứng ngoài khi cộng đồng cần mình; lá lành đùm lá rách, mến yêu, thương cảm, biết giữ lòng nhân ái trong những hoàn cảnh không dễ dàng.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ lớn, khát vọng lớn và cũng không ít khó khăn, thách thức. Vì thế, bên cạnh vấn đề về nguồn lực, công nghệ, thể chế, hạ tầng, nhân tài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh không bao giờ được xem nhẹ nền tảng văn hóa, đạo đức, con người và niềm tin xã hội.

"Phát triển không chỉ là làm ra nhiều của cải hơn, xây nhiều công trình hơn, đạt nhiều chỉ tiêu hơn. Phát triển sâu sắc và bền vững là làm cho con người được sống trong một xã hội an toàn hơn, nhân ái hơn, công bằng hơn, có kỷ cương, có niềm tin, có cơ hội vươn lên và có trách nhiệm với nhau", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu quan điểm.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, một xã hội thiếu niềm tin thì chi phí phát triển rất lớn. Khi cái đúng được bảo vệ, cái tốt được cổ vũ, người yếu thế không bị bỏ lại phía sau, người dám làm việc tốt không cảm thấy cô đơn, thì niềm tin xã hội được củng cố.

Cho rằng niềm tin là một nguồn lực rất quan trọng của phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sự tử tế không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân, mà còn là vốn xã hội, là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh.

Người tử tế không chỉ biết thương người, mà còn biết sống có trách nhiệm; không chỉ biết giúp đỡ, mà còn biết tôn trọng luật pháp, lẽ phải và phẩm giá con người; không chỉ làm điều tốt khi thuận lợi, mà còn giữ được nhân cách trong khó khăn, thử thách và cám dỗ. Chúng ta phấn đấu cả đời tử tế, cả gia đình tử tế, mọi người tử tế, cả xã hội tử tế.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, một cán bộ tử tế là người tận tụy với dân, công tâm, mẫn cán trong công việc, không lợi dụng quyền lực để mưu cầu lợi ích riêng.

Một doanh nhân tử tế là người làm giàu chính đáng, kinh doanh liêm chính, có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Một nhà giáo tử tế không chỉ truyền thụ tri thức, mà còn gieo nhân cách, khát vọng và lòng nhân ái cho học trò.

Một bác sĩ tử tế không chỉ chữa bệnh cứu người, mà còn chăm sóc người bệnh bằng y đức, sự tận tâm và lòng trắc ẩn. Một người trẻ tử tế không chỉ có năng lực cạnh tranh, mà còn có lý tưởng cống hiến. Một công dân tử tế không chỉ sống cho mình, mà còn biết chia sẻ với cộng đồng, bảo vệ điều đúng, không thờ ơ trước cái sai, cái xấu, cái ác.

"Tử tế càng không phải là dễ dãi, xuê xoa hay né tránh đấu tranh. Tử tế là nhân hậu nhưng có nguyên tắc, bao dung nhưng không dung túng, yêu thương con người nhưng kiên quyết bảo vệ lẽ phải, công bằng và kỷ cương xã hội", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong thời đại số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý sự tử tế càng cần được thể hiện cụ thể: Tôn trọng sự thật, không lan truyền thông tin sai lệch, không dùng mạng xã hội để xúc phạm hoặc làm tổn thương người khác, biết tranh luận có văn hóa, biết lan tỏa điều tích cực, không lợi dụng số để "ảo", để "tặc".

Và trong kinh tế thị trường, tử tế là cạnh tranh bằng năng lực, làm ăn bằng chữ tín. Trong quản trị quốc gia, tử tế là phục vụ Nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong hội nhập quốc tế, tử tế là giữ gìn uy tín và hình ảnh tốt đẹp của đất nước, tôn trọng luật pháp và sự công bằng trong các mối quan hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Để phát huy tinh thần người tốt, việc tốt trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ Nhân dân.

Thi đua trong giai đoạn mới, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu, mà là tạo ra giá trị thật cho xã hội; không chỉ là làm nhiều hơn, mà là làm tốt hơn, hiệu quả hơn, có trách nhiệm hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị phải nâng cao chất lượng phục vụ; mỗi địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn, chăm lo đời sống Nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên phải liêm chính, tận tụy, gần dân, trọng dân, vì dân; mỗi người dân phải lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm, đóng góp vào lợi ích chung, vì sự ổn định và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị coi trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới và môi trường xã hội thuận lợi để sự tử tế được bảo vệ, lan tỏa.

"Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo và có khát vọng vươn lên. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, nhà trường, cộng đồng, cơ quan, tổ chức và toàn bộ môi trường xã hội. Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn, vì lợi ích chung; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái, làm tổn thương niềm tin xã hội", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng nhấn mạnh cần phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật, giáo dục và các nền tảng số trong lan tỏa giá trị tích cực.

Cho rằng không gian mạng hôm nay là một phần rất quan trọng của đời sống xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý sự tử tế cũng phải hiện diện trên không gian mạng: Trong cách phát ngôn, chia sẻ thông tin, tranh luận và đối xử với người khác.

"Mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần trở thành một công dân số có trách nhiệm: Biết lan tỏa điều tốt, không phát tán tin giả, không xúc phạm, không hùa theo cái xấu, không biến sự vô cảm thành thói quen", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tôn vinh là cần thiết, nhưng tôn vinh nên là điểm khởi đầu. Điều quan trọng, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sau mỗi câu chuyện được kể, phải có thêm nhiều người muốn sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và đất nước.

"Càng sống càng tử tế hơn. Mỗi trường học, cơ quan, khu dân cư, doanh nghiệp đều có thể trở thành một không gian nuôi dưỡng việc tốt, lan tỏa sự tử tế, xây dựng niềm tin", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ.