Giá vàng giảm thêm 5 triệu đồng/lượng, người mua lỗ nặng

(VTC News) -

Cụ thể, lúc 10h30, vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 133,8 - 138,8 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh. Giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ hiện ở mức 133,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán.

Biểu đồ giá vàng miếng SJC 7 ngày gần nhất. (Ảnh: SJC)

Phiên lao dốc hôm nay của vàng miếng nối dài thêm đợt giảm mạnh của vàng miếng trong tuần này. Trước đó phiên giao dịch ngày 8/6 ghi nhận mức giảm hơn 7 triệu đồng/lượng rồi đi ngang trong phiên giao dịch ngày 9/6.

Cộng thêm mức giảm vào hôm nay, vàng miếng đã mất khoảng 10 triệu đồng/lượng chỉ trong 3 phiên giao dịch gần nhất.

Nếu tính trong vòng 1 tuần gần nhất (từ 4/6 - 10/6), giá vàng miếng đã giảm hơn 18 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch hai chiều mua và bán trong phiên 8/6 ở mức 5 triệu đồng khiến những người mua vàng miếng ở thời điểm này lỗ tới 15 triệu đồng/lượng chỉ trong ba ngày.

Mức giá bán 138,8 triệu đồng/lượng hiện cũng là vùng đáy của vàng miếng SJC kể từ đầu năm tới nay. Nếu so với mức đỉnh 192,2 triệu đồng/lượng thiết lập hồi cuối tháng 1, vàng miếng SJC đã giảm tới hơn 53,4 triệu đồng mỗi lượng.

Nếu tính thêm mức chênh lệch giữa hai chiều mua - bán, người mua vàng miếng SJC tại lúc đỉnh đến nay đã lỗ khoảng 56 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động của giá vàng thế giới. Sáng 10/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.174,5 USD/ounce, giảm 84,3 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Quy đổi sang tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 133 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7 triệu đồng mỗi lượng.

Có nên xuống tiền mua?

Trả lời câu hỏi có nên mua "bắt đáy" vàng lúc này, các chuyên gia đều khuyến cáo không nên mua vì vẫn còn nhiều rủi ro khiến đây chưa phải thực sự là "đáy" của kim loại quý.

Theo chuyên gia Trần Duy Phương, việc đầu tư mua vàng tại thời điểm này là không nên, mà nên chuyển dòng tiền sang gửi tiết kiệm vì lãi suất tiền gửi hiện khá cao.

Còn với người muốn bán vàng lúc này thì nên đặt câu hỏi bán để làm gì? Nếu mua vàng ở thời điểm giá 175-180 triệu đồng/lượng thì bán sẽ bị lỗ. Vì thế, nếu không thực sự cần tiền thì không nên bán.

“Nếu có tiền nhàn rỗi, tôi cho rằng, nhà đầu tư nên thay đổi phương án đầu tư 4-6 thành 6-4, nghĩa là 60% lượng tiền chuyển sang gửi tiết kiệm, 40% còn lại đầu tư vàng hoặc đầu tư chứng khoán”, ông Phương tư vấn.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Nguyễn Trãi, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, sự thận trọng là điều cần thiết. Vì sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng nhiều khả năng đang bước vào chu kỳ tích lũy và điều chỉnh

Vàng vẫn là một kênh tích lũy tài sản quan trọng và có thể đóng vai trò phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư. Tuy nhiên, việc tập trung toàn bộ nguồn vốn vào vàng hoặc chạy theo tâm lý đám đông khi thị trường biến động mạnh là điều nên tránh.

Đối với người dân và nhà đầu tư cá nhân, chiến lược phù hợp hơn là đa dạng hóa danh mục tài sản, phân bổ nguồn lực giữa các kênh đầu tư khác nhau thay vì phụ thuộc vào một loại tài sản duy nhất.

Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khu vực kinh tế tư nhân, nhiều cơ hội mới đang mở ra trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng thực, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế và tạo động lực phát triển bền vững trong dài hạn.