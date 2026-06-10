Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain

(VTC News) -

Ngày 10/6, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim thông tin: "Lực lượng hải quân IRGC tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lúc 2h30 nhằm vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain".

Theo CNN, Bộ Nội vụ Bahrain cảnh báo trong bài đăng trên X còi báo động vang lên ở Bahrain, người dân được khuyến cáo di chuyển đến nơi an toàn. "Còi báo động đã được vang lên. Người dân và cư dân được khuyến cáo giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất", bài đăng nêu rõ.

Binh sĩ đang đi tuần tra. (Ảnh: Reuters)

Cùng thời điểm, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận quân đội nước này hoàn thành cuộc tấn công tự vệ nhằm vào Iran để đáp trả việc máy bay trực thăng Apache của Mỹ bị bắn rơi gần eo biển Hormuz.

"Lực lượng CENTCOM tấn công các trạm phòng không, trạm kiểm soát mặt đất và địa điểm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz bằng đạn dược chính xác từ máy bay chiến đấu của không quân và hải quân Mỹ", CENTCOM thông tin.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, cuộc tấn công của Mỹ được cho làm hư hại tháp truyền thông ở Sirik và phá hủy hai hồ chứa nước ở quận Bamani.

Cùng với đó, nhiều vụ nổ được nghe thấy tại đảo Qeshm, Bandar Abbas và thành phố Jask - ba địa điểm chiến lược xung quanh eo biển Hormuz. Trong đó, thành phố Bandar Abbas là nơi đặt căn cứ hải quân và không quân trọng yếu của Iran.

Tương tự, Giám đốc điều hành của Công ty Cấp nước Hormozgan, ông Abdul Hamid Hamzehpour cho biết cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào các cơ sở của công ty ở phía nam đất nước, bao gồm bể 500 m³ và một bể 2.000 m³, cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước uống cho huyện Bamani và thành phố Kuhestak.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr, việc phân phối nước đang bị tạm dừng tại tất cả các khu vực thuộc huyện Bamani và thành phố Kuhestak.