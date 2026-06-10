Mỹ tấn công sau vụ trực thăng bị bắn rơi, Iran phóng tên lửa, UAV đáp trả

(VTC News) -

Sáng sớm ngày 10/6 (giờ địa phương), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết trong bài đăng trên Telegram rằng Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào mục tiêu của Mỹ trong khu vực.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành loạt cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Iran, vì vụ bắn rơi trực thăng của quân đội Mỹ khi đang tuần tra gần eo biển Hormuz. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở thành phố Sirik và Minab cũng như trên đảo Qeshm.

Mỹ và Iran trả đũa lẫn nhau sau thông tin trực thăng Apache bị bắn rơi. (Ảnh: Reuters)

Tương tự, hãng thông tấn bán chính thức Mehr thông tin thống đốc thành phố Minab làm rõ trong bản cập nhật sau đó rằng "chưa có báo cáo nào về vụ tấn công vào thành phố". Âm thanh của vụ nổ được nghe thấy ở thành phố nội địa này xuất phát từ dải đất ven biển giáp eo biển Hormuz chứ không phải từ thành phố Minab.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Tôi vừa được quân đội Mỹ thông báo rằng đêm qua, người Iran bắn rơi một trong những chiếc trực thăng Apache hiện đại của chúng tôi khi đang tuần tra trên eo biển Hormuz. Có hai phi công trên máy bay, cả hai đều an toàn và không bị thương. Tuy nhiên, Mỹ nhất thiết phải đáp trả cuộc tấn công này".

Ông Trump cũng cho biết phản ứng của Mỹ đối với việc Iran bắn hạ máy bay trực thăng của Mỹ là "rất mạnh mẽ, rất quyết liệt".

“Tôi nghĩ việc đáp trả là rất quan trọng. Họ bắn hạ một chiếc trực thăng và chúng tôi đang đáp trả ngay lúc này. Đây là phản ứng trước những gì họ làm với chiếc trực thăng của chúng ta đêm qua và tôi tin phản ứng này phải rất mạnh mẽ, rất quyết liệt và đây chính là điều đó”, ông Trump nói với đài ABC.

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố mọi cuộc tấn công từ phía Mỹ đều bị "đáp trả". “Bất chấp những thất bại trên chiến trường, Mỹ vẫn chọn cách thử thách quyết tâm của chúng ta. Lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng ta sẽ không để cuộc tấn công hay mối đe dọa nào không bị đáp trả”, ông Araghchi viết trên X.

Ông Araghchi cũng cảnh báo mọi người hãy rời khỏi khu vực thuộc Iran nếu "muốn được an toàn".