Tổng thống Trump: Israel và Iran nhất trí ngừng không kích một tuần

(VTC News) -

Ngày 9/6, nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump với với phóng viên: "Chúng tôi có cuộc trò chuyện rất tốt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông ấy bị tấn công, rồi ông ấy cũng đáp trả và tôi không thể trách ông ấy về điều đó. Giờ họ đã chấm dứt đàm phán, vì vậy họ sẽ để yên cho nhau trong một tuần hoặc gì đó".

Trước đó, CNN dẫn lời cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Israel đưa tin mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu đang "ngày càng xa cách". Khi được hỏi liệu ông Trump và ông Netanyahu có cùng quan điểm hay không, nhà ngoại giao Alon Pinkas trả lời: "Hiện tại họ thậm chí còn không cùng quan điểm".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Cựu Tổng Lãnh sự Israel tại thành phố New York cho biết điều này "thể hiện rõ qua cách ông Trump nói về ông Netanyahu trong hai tuần qua."

Ông Pinkas cũng bày tỏ lo ngại về việc thiếu chiến lược rút lui cho cuộc tấn công của Israel chống lại lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon và chỉ ra xung đột trở thành một phần trong chiến dịch chính trị của ông Netanyahu.

“Xét về mặt chiến lược thì không có hồi kết, nhưng đây là trò chơi chính trị. Ông ta đang hướng tới cuộc bầu cử. Ông ta cần duy trì tình trạng xung đột thường trực. Trong suy nghĩ của ông ta, đó là điều duy nhất mang lại cho ông ta cơ hội", ông Pinkas nói.

Cùng thời điểm, Tổng thống Trump xác nhận thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được "trong vòng 2 hoặc 3 ngày" và cho biết kết quả đó sẽ ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, dẫn đến việc mở cửa trở lại ngay lập tức eo biển Hormuz.

Hiện tại, Iran và Israel đồng ý ngừng bắn sau đợt leo thang căng thẳng tồi tệ nhất giữa hai nước kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh có hiệu lực vào đầu tháng 4.

“Chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận rất, rất tốt, thỏa thuận này sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Eo biển sẽ thông ra ngay lập tức. Nó sẽ thông ra ngay sau khi ký kết, có thể là trong vòng 2 hoặc 3 ngày", ông Trump nhấn mạnh.

Cùng với đó, ông Trump cho rằng Washington có thể tuyên bố “chiến thắng hoàn toàn” trong cuộc đối đầu với Iran trong vòng 2 tuần tới. “Chúng ta đang đàm phán và họ muốn đạt được một thỏa thuận rất tốt. Họ sẵn sàng nhượng bộ nhiều vấn đề, trong đó có việc từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, không có vướng mắc nào và tất cả các bên đều “rất gần” đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, ông cho rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với cảng của Iran vẫn đang tiếp diễn.