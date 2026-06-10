Giới thiệu Đá Phong Thủy 68

Có mặt tại 140 phường Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Hà Nội, Đá Phong Thủy 68 là showroom kết hợp khu trưng bày và kho đá tự nhiên ngay tại chỗ.
Khách hàng đến đây có thể trực tiếp quan sát, cầm nắm, so sánh và lựa chọn từng sản phẩm theo nhu cầu của mình, từ đá thạch anh vụn dùng để trang trí, vòng đá đeo tay cho đến những khối đá tự nhiên nguyên bản kích thước lớn dành cho không gian nội thất, phòng khách và bàn thờ gia tiên.
Không gian trưng bày tại showroom được sắp xếp theo từng nhóm sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng tham quan và tìm được món đồ phù hợp. Với những khách ở xa chưa thể tới trực tiếp, Đá Phong Thủy 68 đồng thời duy trì kênh tư vấn và đặt hàng qua điện thoại, website và facebook.
Đá Phong Thủy 68 chỉ kinh doanh dòng đá phong thủy tự nhiên, không bán đá nhuộm màu, đá ép bột hay đá nhân tạo. Mỗi sản phẩm khi giới thiệu đều được nói rõ về loại đá, đặc điểm nhận biết, kích thước và nguồn gốc để khách hàng nắm được thông tin trước khi quyết định.
Sản phẩm đá tự nhiên Đá Phong Thủy 68
Danh mục sản phẩm tại showroom tập trung hoàn toàn vào đá phong thủy tự nhiên, đa dạng về chủng loại, kích thước và mức giá để phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau:
Ngoài các nhóm sản phẩm trên, khách hàng có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên tại showroom để được tư vấn theo từng nhu cầu cụ thể như chọn đá theo mệnh, theo không gian bố trí hoặc theo ngân sách.
Dịch vụ tư vấn tại showroom
Tại Đá Phong Thủy 68, khách hàng được hỗ trợ tìm hiểu đặc điểm của từng loại đá trước khi mua. Đội ngũ tư vấn chia sẻ thông tin về cách nhận biết đá tự nhiên, cách phối hợp sản phẩm với không gian và cách sử dụng phù hợp với từng mục đích. Khách hàng có thể tham quan, xem hàng thực tế trong giờ hoạt động mà không bắt buộc phải mua.
Chính sách bán hàng
Chính sách bảo hành & đổi trả
Thông tin liên hệ
Khách hàng có nhu cầu tham quan showroom, đặt hàng hoặc tư vấn sản phẩm có thể liên hệ với Đá Phong Thủy 68 qua các kênh sau: