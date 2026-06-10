Giới thiệu Đá Phong Thủy 68

(VTC News) -

Có mặt tại 140 phường Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Hà Nội, Đá Phong Thủy 68 là showroom kết hợp khu trưng bày và kho đá tự nhiên ngay tại chỗ.

Khách hàng đến đây có thể trực tiếp quan sát, cầm nắm, so sánh và lựa chọn từng sản phẩm theo nhu cầu của mình, từ đá thạch anh vụn dùng để trang trí, vòng đá đeo tay cho đến những khối đá tự nhiên nguyên bản kích thước lớn dành cho không gian nội thất, phòng khách và bàn thờ gia tiên.

Không gian trưng bày tại showroom được sắp xếp theo từng nhóm sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng tham quan và tìm được món đồ phù hợp. Với những khách ở xa chưa thể tới trực tiếp, Đá Phong Thủy 68 đồng thời duy trì kênh tư vấn và đặt hàng qua điện thoại, website và facebook.

Đá Phong Thủy 68 chỉ kinh doanh dòng đá phong thủy tự nhiên, không bán đá nhuộm màu, đá ép bột hay đá nhân tạo. Mỗi sản phẩm khi giới thiệu đều được nói rõ về loại đá, đặc điểm nhận biết, kích thước và nguồn gốc để khách hàng nắm được thông tin trước khi quyết định.

Sản phẩm đá tự nhiên Đá Phong Thủy 68

Danh mục sản phẩm tại showroom tập trung hoàn toàn vào đá phong thủy tự nhiên, đa dạng về chủng loại, kích thước và mức giá để phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau:

Vòng đá phong thủy tự nhiên: gồm thạch anh trắng, thạch anh tím, thạch anh hồng, obsidian đen và mắt hổ vàng. Mỗi loại có màu sắc và đặc tính riêng, được tư vấn lựa chọn theo mệnh và mục đích sử dụng của người đeo.

Quả cầu đá thạch anh: thường được đặt tại bàn làm việc, kệ tủ hoặc phòng khách. Sản phẩm có nhiều đường kính khác nhau, đi kèm đế gỗ hoặc đế đá tùy mẫu.

Trụ đá thạch anh: tập trung vào thạch anh tím và thạch anh trắng nguyên khối, phù hợp với khách hàng yêu thích sưu tầm đá tự nhiên cũng như trưng bày trong không gian sống.

Đá thạch anh vụn và đá ngũ sắc: ứng dụng để trang trí bể cá, lót chậu cây, rải bàn thờ và bố trí góc thiền định trong nhà.

Vật phẩm phong thủy đá tự nhiên: đa dạng mẫu mã từ đơn giản đến tinh xảo, phù hợp dùng cá nhân, bài trí trong nhà hoặc làm quà tặng.

Ngoài các nhóm sản phẩm trên, khách hàng có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên tại showroom để được tư vấn theo từng nhu cầu cụ thể như chọn đá theo mệnh, theo không gian bố trí hoặc theo ngân sách.

Dịch vụ tư vấn tại showroom

Tại Đá Phong Thủy 68, khách hàng được hỗ trợ tìm hiểu đặc điểm của từng loại đá trước khi mua. Đội ngũ tư vấn chia sẻ thông tin về cách nhận biết đá tự nhiên, cách phối hợp sản phẩm với không gian và cách sử dụng phù hợp với từng mục đích. Khách hàng có thể tham quan, xem hàng thực tế trong giờ hoạt động mà không bắt buộc phải mua.

Chính sách bán hàng

Tư vấn chọn đá theo nhu cầu sử dụng, mệnh và không gian bài trí.

Hỗ trợ xem hàng trực tiếp tại showroom trong giờ hoạt động.

Nhận đặt hàng qua điện thoại, website và facebook; giao hàng toàn quốc.

Hỗ trợ gửi hình ảnh, video thực tế của sản phẩm cho khách ở xa trước khi đặt mua.

Đóng gói cẩn thận, chèn lót kỹ cho sản phẩm kích thước lớn và dễ vỡ trong quá trình vận chuyển.

Chính sách bảo hành & đổi trả

Cam kết giao đúng loại đá tự nhiên như đã mô tả và thống nhất khi bán.

Hỗ trợ đổi hoặc trả sản phẩm theo hẹn nếu sản phẩm lỗi do nhà cung cấp hoặc không đúng mô tả.

Hỗ trợ kiểm tra tình trạng sản phẩm và xử lý các trường hợp hư hỏng phát sinh trong quá trình vận chuyển.

Hướng dẫn cách làm sạch, bảo quản và giữ gìn đá tự nhiên sau khi mua để giữ được màu sắc và độ bền.

Thông tin liên hệ

Khách hàng có nhu cầu tham quan showroom, đặt hàng hoặc tư vấn sản phẩm có thể liên hệ với Đá Phong Thủy 68 qua các kênh sau: