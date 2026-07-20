XSHCM 20/7 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/7/2026

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 20/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 20/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/7/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 20/7/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các kỳ quay thưởng trước

- XSHCM 18/7/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 18/7/2026 có giải đặc biệt là 246882 và các hạng giải khác như sau:

XSHCM 18/7, kết quả xổ số TP.HCM ngày 18/7/2026.

- XSHCM 13/7/2026

Kết quả xổ số ngày 13/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh quay số mở thưởng như sau:

XSHCM 13/7, kết quả xổ số TP.HCM ngày 13/7/2026.

- XSHCM 11/7/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 11/7/2026 có giải đặc biệt là 333464 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 11/7, kết quả xổ số TP.HCM ngày 11/7/2026.

- XSHCM 6/7/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 6/7/2026 có giải đặc biệt là 831548 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 6/7, kết quả xổ số TP.HCM ngày 6/7/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa và không có dấu hiệu sửa chữa.

- Người trúng số cần đổi vé số trúng trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn theo quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng được lĩnh một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ quay số mở thưởng.

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