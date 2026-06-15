Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/6/2026 - XSHCM thứ Hai ngày 15/6

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 15/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 15/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/6/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 15/6/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước

- XSHCM 13/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 13/6/2026 có giải đặc biệt là 122619 và các hạng giải khác như sau:

XSHCM 13/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 13/6/2026.

- XSHCM 8/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng ngày 8/6/2026 như sau:

XSHCM 8/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 8/6/2026.

- XSHCM 6/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 6/6/2026 có giải đặc biệt là 094580 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 6/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 6/6/2026.

- XSHCM 1/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM (XSHCM) ngày 1/6/2026 có giải đặc biệt là 725887 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 1/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 1/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng xổ số TP.HCM

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng/vé, cơ cấu giải thưởng xổ số TP.HCM gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Cà Mau (XSCM), TP.HCM (XSHCM), Đồng Tháp (XSDT).

- Thứ Ba: Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBT).

- Thứ Tư: Đồng Nai (XSDN), Sóc Trăng (XSST), Cần Thơ (XSCT).

- Thứ Năm: An Giang (XSAG), Bình Thuận (XSBTH), Tây Ninh (XSTN).

- Thứ Sáu: Vĩnh Long (XSVL), Bình Dương (XSBD) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Bình Phước (XSBP), TP.HCM (XSHCM), Hậu Giang (XSHG) và Long An (XSLA).

- Chủ nhật: Tiền Giang (XSTG), Đà Lạt (XSDL), Kiên Giang (XSKG).

Câu hỏi thường gặp về xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM quay lúc mấy giờ?

Xổ số TP.HCM được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 các ngày thứ Hai và thứ Bảy hàng tuần.

Vé số TP.HCM trúng thưởng nhận ở đâu?

Người trúng thưởng có thể đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng theo quy định.

Thời hạn lĩnh thưởng vé số TP.HCM là bao lâu?

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

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