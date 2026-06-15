Hà Nội dự kiến thành lập Sở An toàn thực phẩm

(VTC News) -

Sáng 15/6, tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn thay mặt UBND TP báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu đối với các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế.

Về việc giảm số lượng Ủy viên UBND các cấp so với quy định hiện nay, theo ông Tuấn, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Thủ đô, HĐND TP xem xét, quyết định cụ thể số lượng, cơ cấu Ủy viên UBND TP theo nhiệm kỳ.

Ngoài ra, việc mở rộng khung tổ chức bộ máy không làm phát sinh biên chế được giao; thể hiện rõ tổ chức bộ máy được thiết kế linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ, cho phép bố trí số lượng các sở, số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã để phù hợp khối lượng công việc và yêu cầu phát triển của Thủ đô trong thời gian tới...

Thành phố thực hiện nguyên tắc điều chuyển, sắp xếp lại biên chế hiện có từ các cơ quan, đơn vị đang thực hiện kiêm nhiệm hoặc có chức năng tương đồng sang. Quá trình này gắn liền với việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn báo cáo tiếp thu giải trình tại kỳ họp.

Trước đó, UBND TP Hà Nội có tờ trình gửi HĐND TP quy định số lượng, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác; số lượng, cơ cấu Ủy viên UBND TP, Ủy viên UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Thứ nhất, dự thảo Nghị quyết quy định số lượng các tổ chức hành chính thuộc thành phố theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội. Theo đó, tăng thêm số lượng tổ chức so với quy định của Chính phủ hiện nay. Đối với số lượng cơ quan chuyên môn, dự kiến quy định khung tối đa được thành lập không quá 18 sở (tăng 3 sở, tương ứng tăng 20% số lượng tổ chức so với 15 sở hiện nay).

Trước mắt, các cơ quan, đơn vị đang báo cáo UBND TP xem xét các phương án thành lập Sở An toàn thực phẩm phù hợp với chủ trương của Trung ương; 1 sở tăng thêm còn lại thực hiện khi thực sự cần thiết, theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền và phù hợp với mục tiêu, tình hình phát triển của thành phố theo từng giai đoạn.

Đối với các tổ chức hành chính khác, dự kiến quy định khung tối đa được thành lập không quá 3 tổ chức (tăng 1 đơn vị so với 2 tổ chức hành chính hiện nay, gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố). Một tổ chức tăng thêm giúp cơ cấu bộ máy đủ linh hoạt để xử lý các vấn đề phát sinh như quản lý đô thị thông minh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… đáp ứng yêu cầu về quy mô dân số lớn và tốc độ đô thị hóa nhanh của Thành phố.

Số lượng tổ chức hành chính thuộc cấp xã được quy định tăng lên tối đa không quá 5 cơ quan chuyên môn; không quá 2 tổ chức hành chính.

5 cơ quan chuyên môn được thành lập, gồm: Văn phòng HĐND và UBND cấp xã; 2 phòng chuyên môn thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội; 2 phòng chuyên môn thuộc lĩnh vực Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị. Hai tổ chức hành chính khác, gồm Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã; một tổ chức tăng thêm khi thực sự cần thiết, đồng bộ với cấp Thành phố và đáp ứng yêu cầu vận hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sự tương thích giữa số lượng tổ chức và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội sẽ giúp công tác chỉ đạo, điều hành của UBND cấp xã thông suốt hơn. Việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong khung quy định sẽ giúp chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả, giảm bớt chồng chéo, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Việc quy định giảm số lượng Ủy viên UBND TP (người đứng đầu cơ quan chuyên môn phụ trách các lĩnh vực: Văn phòng, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội) tạo thuận lợi trong hoạt động thảo luận, lấy ý kiến của tập thể UBND TP; đảm bảo tính tập trung và ra quyết định tập thể.

Ủy viên UBND TP theo đề xuất tại Nghị quyết thuộc các lĩnh vực trọng yếu; đồng thời, gắn phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ bảo vệ an ninh và trật tự an toàn xã hội của thành phố...