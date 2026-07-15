Bầu trời Canada chuyển vàng giữa đợt nắng nóng kỷ lục

(VTC News) -

Bầu trời Montreal, thành phố lớn nhất tỉnh Quebec (Canada), chuyển sang màu vàng trong sáng 14/7 (giờ địa phương), do khói từ các đám cháy rừng ở phía bắc Quebec và tây bắc Ontario, cách thành phố hàng trăm kilomet.

Hiện tượng xảy ra trong bối cảnh miền đông Canada chịu tác động của đợt nắng nóng cực đoan đang lan rộng từ miền tây nước Mỹ.

Bầu trời thành phố Montreal ở Canada chuyển vàng do khói từ các đám cháy rừng, sáng 15/7. (Ảnh: Montreal Gazette)

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), đợt nắng nóng cực đoan bắt đầu từ các bang miền tây nước này trước khi lan sang Bờ Đông đông dân cư từ ngày 14/7 (giờ địa phương).

Thành phố Billings (bang Montana) ghi nhận mức nhiệt 111 độ F (44°C), vượt kỷ lục cũ 108 độ F (42°C), trong khi Salt Lake City đạt 109 độ F (43°C), cao hơn mức kỷ lục trước đó 107 độ F (42°C).

NWS cho biết nhiệt độ tại khu vực đông bắc sẽ tăng mạnh từ ngày 15/7 trước khi đạt đỉnh vào hôm sau và mở rộng xuống vùng Trung Đại Tây Dương.

Các thành phố từ Richmond (bang Virginia) đến Boston (bang Massachusetts) được dự báo ghi nhận nhiệt độ từ khoảng 37 - 38°C, đe dọa phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ cao trong ngày.

Tại Canada, thủ đô Ottawa và thành phố Toronto được dự báo đạt mức 100,4 độ F (38°C) trong ngày 14/7. Tuy nhiên, độ ẩm cao khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể lớn hơn.

Cơ quan Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada cảnh báo khối không khí nóng và ẩm có thể làm chất lượng không khí suy giảm, đẩy Chỉ số Rủi ro Sức khỏe do Chất lượng Không khí (AQI) lên gần ngưỡng nguy cơ cao.

Thành phố Montreal mờ ảo trong làn sương mù màu cam sáng 14/7. (Ảnh: Montreal Gazette)

Điều kiện thời tiết nóng và khô cũng khiến các đám cháy rừng tại tây nam Ontario và miền bắc bang Minnesota (Mỹ) bùng phát dữ dội. Chất lượng không khí được dự báo tiếp tục xấu đi tại khu vực Trung Tây và Đông Bắc nước Mỹ trong những ngày tới.

Theo dự báo, nhiệt độ sẽ giảm vào cuối tuần, song hiện tượng vòm nhiệt vẫn tiếp tục duy trì tại khu vực miền núi phía tây nước Mỹ trong phần còn lại của tháng 7.

Vòm nhiệt là vùng áp cao quy mô lớn khiến không khí chìm xuống, ngăn cản sự hình thành mây và mưa. Điều này làm nhiệt tích tụ liên tục trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, tạo ra các đợt nắng nóng kéo dài.

Ông Marc Alessi, nhà khoa học khí hậu thuộc Liên minh Các nhà khoa học Quan tâm (UCS), cho biết vòm nhiệt vốn là hiện tượng tự nhiên của hệ thống khí hậu.

"Tuy nhiên, hệ thống khí hậu hiện nay đã thay đổi căn bản do biến đổi khí hậu gây ra bởi việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Khí quyển và đại dương đều ấm lên đáng kể, giải phóng nhiều nhiệt hơn vào bầu khí quyển. Vòm nhiệt hiện nay là một ví dụ điển hình về tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra", ông Alessi nói.

Du khách chụp ảnh khi lớp sương mù bao phủ thành phố Montreal sags 14/7. (Ảnh: Montreal Gazette)

Phân tích của mạng lưới khoa học World Weather Attribution chỉ ra rằng đợt nắng nóng và độ ẩm cao từng xảy ra tại Bờ Đông nước Mỹ vào đầu tháng 7, đúng dịp nước này kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, sẽ "gần như không thể xảy ra" nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Các nhà khoa học cũng cho rằng hiện tượng El Niño siêu mạnh đang hình thành trên vùng xích đạo Thái Bình Dương có thể góp phần duy trì vòm nhiệt.

Nhiệt độ bề mặt biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương đang ở mức cao kỷ lục, làm thay đổi vị trí hình thành của các cơn bão nhiệt đới và biến dạng dòng tia trên miền tây nước Mỹ, khiến khối không khí nóng bị giữ lại lâu hơn.

Các cơ quan dự báo của Mỹ nhận định El Niño có thể đạt đỉnh trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, với cường độ có khả năng phá kỷ lục. Đợt tăng nhiệt mạnh nhất trên quy mô toàn cầu được dự báo sẽ xuất hiện trong năm 2027.

Theo các nhà khoa học, sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu do con người gây ra và đợt El Niño trước khiến năm 2023 trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc, còn năm 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận.