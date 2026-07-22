Samsung ra mắt bộ ba smartphone gập Galaxy Z thế hệ thứ 8

(VTC News) -

Thế hệ smartphone Galaxy Z mới đánh dấu bước tiến tiếp theo của hãng công nghệ Hàn Quốc trong phân khúc thiết bị màn hình gập khi lần đầu tiên bổ sung phiên bản Ultra cao cấp bên cạnh các dòng Fold và Flip truyền thống. Sự xuất hiện của mẫu máy này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng về một thiết bị có hiệu năng tối đa trên không gian hiển thị rộng lớn.

Đóng vai trò là dòng sản phẩm cao cấp nhất, Galaxy Z Fold8 Ultra hội tụ những công nghệ phần cứng mạnh mẽ của Samsung. Máy được trang bị màn hình chính Dynamic AMOLED 2X kích thước 8 inch với độ phân giải QXGA+ cùng tần số quét thích ứng 1-120 Hz. Màn hình phụ phía ngoài có kích thước 6,5 inch, đạt độ phân giải FHD+. Dù tích hợp không gian hiển thị lớn, thiết bị vẫn tối ưu được độ mỏng chỉ 4,1 mm khi mở và có trọng lượng 215 g.

Bộ ba máy gập Galaxy Z Fold và Z Flip mới của Samsung vừa được ra mắt.

Về cấu hình phần cứng, Galaxy Z Fold8 Ultra sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, bộ nhớ RAM tối đa 16 GB và bộ nhớ trong lên đến 1 TB. Hệ thống camera sau của phiên bản Ultra sở hữu cảm biến chính 200 MP hỗ trợ dải tương phản động cao (HDR), kết hợp cùng camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele 10 MP hỗ trợ zoom quang học 3X. Thiết bị hỗ trợ quay video độ phân giải 8K chuẩn codec APV mới, tích hợp viên pin kép 5.000 mAh, sạc nhanh 45 W cùng hệ thống tản nhiệt gia tăng 7% thể tích graphite.

Ở phân khúc tiêu chuẩn, Galaxy Z Fold8 hướng đến sự gọn nhẹ với trọng lượng 201 g và độ mỏng 4,5 mm khi mở. Tỷ lệ hiển thị của máy được điều chỉnh dựa trên thói quen sử dụng thực tế của người dùng. Màn hình phụ phía ngoài kích thước 5,5 inch tỷ lệ 10:16, phù hợp cho các tác vụ nhanh như nhắn tin hay duyệt web. Trong khi đó, màn hình chính 7,6 inch bên trong đạt tỷ lệ 4:3, hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu đọc tài liệu, xem phim và chơi game.

Nhằm gia tăng độ bền và giảm độ dày tổng thể, hãng ứng dụng công nghệ Flex Titanium kết hợp giữa màng hợp kim và tấm nền titanium, giúp tăng khả năng chịu lực va đập đồng thời hạn chế nếp gấp trên màn hình gập. Galaxy Z Fold8 đạt độ sáng tối đa 3.000 nit, trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, viên pin 4.800 mAh và cụm camera kép 50 MP ở mặt sau.

Galaxy Z Fold với thiết kế màn hình gập phẳng nhất từ trước đến nay nhờ công nghệ Flex Titanium giúp giảm nếp gấp.

Đối với dòng gập vỏ sò, Galaxy Z Flip8 ghi nhận trọng lượng 180 g và độ mỏng 6,1 mm khi mở. Màn hình phụ FlexWindow phía ngoài được mở rộng lên kích thước 4,1 inch Super AMOLED, cho phép người dùng thao tác trực tiếp với các ứng dụng và tiện ích mà không cần mở máy. Mẫu máy này vận hành trên vi xử lý Exynos 2600 do Samsung sản xuất, trang bị viên pin 4.300 mAh hỗ trợ sạc 25 W cùng cụm camera chính 50 MP tích hợp công nghệ ProVisual Engine.

Cả ba thiết bị thuộc Galaxy Z series mới đều vận hành trên hệ điều hành Android 17 với giao diện One UI 9.0. Hệ thống tích hợp sâu các tính năng Galaxy AI cùng trợ lý Gemini Intelligence được tối ưu riêng cho giao diện màn hình gập.

Nổi bật trong đó là tính năng Now Nudge có khả năng tự động phân tích ngữ cảnh cuộc trò chuyện để gợi ý các bước xử lý tiếp theo như kiểm tra lịch làm việc hay lưu vị trí. Tính năng Now Brief hỗ trợ tóm tắt thông tin cá nhân hóa ngay trên màn hình phụ. Ngoài ra, trợ lý Gemini cũng hỗ trợ thực hiện các tác vụ tự động trên hơn 40 ứng dụng phổ biến thông qua câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Galaxy Z Fold8 Ultra mỏng chỉ 4,1 mm khi mở ra.

Về an toàn thông tin, các sản phẩm được bảo vệ bởi nền tảng Samsung Knox đa tầng. Dữ liệu cá nhân xử lý bởi AI được lưu trữ cục bộ nhờ công nghệ Personal Data Engine và mã hóa riêng biệt qua Knox Vault. Bảng điều khiển AI Assistant Activity mới trên One UI 9.0 cho phép người dùng theo dõi tập trung toàn bộ các tác vụ tự động do AI vận hành và kiểm soát quyền truy cập chạy nền của ứng dụng.

Tại thị trường Việt Nam, dòng sản phẩm Galaxy Z thế hệ thứ 8 có mức giá khởi điểm cho phiên bản bộ nhớ tiêu chuẩn 256 GB lần lượt là 31,99 triệu đồng đối với Galaxy Z Flip8, 46,99 triệu đồng đối với Galaxy Z Fold8 và 52,99 triệu đồng đối với Galaxy Z Fold8 Ultra.

Chương trình đặt hàng trước khởi động từ ngày 22/7 đến hết ngày 17/8/2026 với các chính sách ưu đãi trợ giá thu cũ đổi mới, hỗ trợ trả góp lãi suất 0% và gói bảo vệ thay mới màn hình thời hạn 2 năm. Thời gian giao hàng sớm đến tay người dùng dự kiến bắt đầu từ ngày 8/8/2026.