Thị trường smartphone thu hẹp, Apple bám sát ngôi vương của Samsung

(VTC News) -

Thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 2/2026 đã định hình cục diện rõ ràng hơn với ngôi vương thuộc về Samsung. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo một cuộc đổi ngôi có thể diễn ra vào cuối năm nay.

Cụ thể, theo dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu thị trường Omdia, việc lùi lịch ra mắt dòng Galaxy S26 so với thế hệ tiền nhiệm không làm ảnh hưởng đến tổng sản lượng trong nửa đầu năm của Samsung. Hãng đã tận dụng tốt lực cầu dịch chuyển từ quý 1 sang quý 2 để nâng mức xuất xưởng thêm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, tốc độ tăng trưởng của Samsung vẫn lép vế trước mức tăng 4% của Apple. Đà đi lên của hãng công nghệ Mỹ được thúc đẩy bởi chu kỳ nâng cấp điện thoại đến từ dòng iPhone 17. Kết quả này giúp Apple nâng thị phần toàn cầu từ 16% trong quý 2 năm ngoái lên 20% ở hiện tại.

Thị phần của nhóm 5 nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới trong quý 2/2026. (Ảnh: Omdia)

Đây là mức thị phần kỷ lục của Apple trong giai đoạn ba tháng vốn được coi là thấp điểm nhất năm. Hiện tại, lợi thế về thị phần của Samsung trước Apple đã thu hẹp từ 4% xuống còn 2%, khiến vị thế dẫn đầu của nhà sản xuất Hàn Quốc gặp áp lực trong hai quý cuối năm.

Trong khi hai vị trí dẫn đầu ghi nhận mức tăng trưởng dương, các thương hiệu xếp sau thuộc top 5 toàn cầu là Xiaomi, Oppo và vivo đều chứng kiến "miếng bánh" của mình bị thu hẹp. Dù thứ hạng phân tách không thay đổi, Xiaomi chịu mức giảm sâu nhất khi thị phần rơi từ 15% xuống còn 11%. Tiếp theo đó, Oppo và vivo lần lượt giảm xuống mức 10% và 8%.

Nguyên nhân sụt giảm của các hãng điện thoại Trung Quốc chủ yếu do áp lực tăng giá bắt buộc ở phân khúc giá rẻ, tạo điều kiện cho dòng sản phẩm tầm trung có mức giá ổn định hơn như Galaxy A của Samsung chiếm ưu thế.

Dù có sự tăng trưởng từ hai ông lớn, tổng thể thị trường smartphone toàn cầu trong quý 2 vẫn suy giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái và cục diện trên được dự báo còn ảm đạm hơn trong giai đoạn tới. Do chi phí linh kiện cốt lõi liên tục leo thang, chiếm tới 60% giá thành sản xuất của các dòng máy phổ thông và hơn 30% đối với phân khúc cao cấp, giá bán thiết bị đầu cuối tiếp tục bị đẩy lên cao.

Các chuyên gia phân tích nhận định giá linh kiện chỉ có thể hạ nhiệt sớm nhất vào nửa sau năm 2027. Do đó, thị trường smartphone khó lòng hồi phục trước thời điểm này và mặt bằng giá bán lẻ của các thế hệ flagship tương lai được dự báo sẽ thiết lập những mức sàn đắt đỏ mới.