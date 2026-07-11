Apple kiện OpenAI, cáo buộc 'đánh cắp bí mật thương mại' để phát triển AI

(VTC News) -

Apple ngày 10/7 nộp đơn kiện OpenAI cùng hai cựu nhân viên lên Tòa án Liên bang khu vực Bắc California (Mỹ), cáo buộc OpenAI tổ chức thu thập và khai thác thông tin mật của Apple thông qua hoạt động tuyển dụng nhân sự, các mối quan hệ với nhà cung cấp và dữ liệu do cựu nhân viên mang theo sau khi nghỉ việc.

Theo Apple, mục tiêu của OpenAI là rút ngắn thời gian phát triển các thiết bị AI dành cho người tiêu dùng.

"Chúng tôi không quan tâm đến bí mật thương mại của bất kỳ công ty nào khác", OpenAI trả lời Reuters. "Chúng tôi vẫn tập trung phát triển những công nghệ đổi mới nhằm trao quyền cho người dùng trên toàn thế giới".

Apple cáo buộc OpenAI khai thác thông tin mật của hãng thông qua hoạt động tuyển dụng nhân sự. (Ảnh: Getty Images)

Vụ kiện được xem là bước leo thang mới trong mối quan hệ giữa hai công ty, khi cuộc đua AI ngày càng mở rộng từ phần mềm sang phần cứng.

Nhiều nhà phân tích cho rằng OpenAI đang phát triển một mẫu điện thoại hoặc thiết bị AI riêng, có thể hoạt động mà không phụ thuộc vào các ứng dụng hay hệ điều hành truyền thống. Nếu thành công, sản phẩm này có thể trở thành đối thủ trực tiếp của iPhone.

"Apple đang chứng kiến một đối tác dần trở thành đối thủ cạnh tranh, trong khi OpenAI muốn giảm phụ thuộc vào iPhone và xây dựng mối quan hệ trực tiếp với người dùng", Paolo Pescatore, nhà phân tích tại PP Foresight, nhận định.

Ông Pescatore cho rằng ngay cả khi các cáo buộc chưa được chứng minh, vụ kiện vẫn có thể làm chậm kế hoạch phát triển phần cứng của OpenAI và khiến quan hệ hợp tác giữa hai bên thêm mong manh.

Cựu lãnh đạo mang theo tài liệu mật?

Hai cựu nhân viên bị Apple nêu tên là Chang Liu, cựu kỹ sư điện hệ thống cấp cao, và Tang Yew Tan, cựu Phó chủ tịch phụ trách thiết kế sản phẩm iPhone và Apple Watch.

Apple cáo buộc Chang Liu không hoàn trả máy tính xách tay do công ty cấp, sau đó lợi dụng lỗ hổng xác thực để truy cập mạng nội bộ, tải xuống "hàng chục tệp tài liệu mật liên quan đến phần cứng".

Trong khi đó, Tang Yew Tan - hiện phụ trách mảng phần cứng của OpenAI - bị cho là đã tự gửi về email cá nhân các tài liệu liên quan đến nhà cung cấp và báo cáo nội bộ trước khi rời Apple.

Theo hồ sơ LinkedIn, Tan gắn bó với Apple suốt 24 năm và tham gia phát triển iPhone trong phần lớn thời gian này.

Apple cũng cáo buộc Tan khuyến khích nhân viên mang linh kiện của Apple tới các buổi phỏng vấn tại OpenAI để phục vụ các buổi "giới thiệu sản phẩm". Hồ sơ vụ kiện dẫn lời một ứng viên của OpenAI nói rằng người này "không hề biết có thể mang những thứ đó ra khỏi văn phòng".

Ngoài OpenAI, Apple còn đưa OpenAI Foundation, OpenAI Group PBC và io Products - startup phần cứng được OpenAI mua lại - vào danh sách bị đơn.

Hơn 400 cựu nhân viên Apple làm việc tại OpenAI

Apple cho biết đã gửi thư tới OpenAI từ tháng 2, bày tỏ lo ngại thông tin mật của hãng đang bị chuyển tới công ty này và đề nghị trao đổi nhưng không nhận được phản hồi.

Theo hồ sơ vụ kiện, hiện có hơn 400 cựu nhân viên Apple làm việc tại OpenAI.

"Việc OpenAI tuyển dụng những người từng được Apple giao phó bí mật thương mại không đồng nghĩa với việc công ty có quyền sử dụng những thông tin đó để thúc đẩy hoạt động phát triển phần cứng", Apple nêu trong đơn kiện.

Hãng cũng cáo buộc nhân viên OpenAI tìm cách tiếp cận thông tin mật từ các nhà cung cấp của Apple. Trong một trường hợp, một nhà cung cấp được cho là đã thực hiện quy trình hoàn thiện kim loại độc quyền vì tin rằng OpenAI được Apple cho phép sử dụng công nghệ này.

Mark Lemley, giáo sư Trường Luật Stanford, nhận định đây "có thể là một vụ kiện rất lớn". Tuy nhiên, ông lưu ý việc OpenAI tuyển dụng hàng trăm nhân viên cũ của Apple không vi phạm pháp luật California.

"Nếu các nhân viên thực sự mang theo tài liệu mật và OpenAI sử dụng những tài liệu đó, đây sẽ là vấn đề nghiêm trọng đối với công ty", ông Lemley cho hay.

Camilla Hrdy, giáo sư luật tại Đại học Rutgers, cho rằng vụ kiện có thể phức tạp hơn các tranh chấp AI trước đây vì liên quan đến phần cứng thay vì phần mềm.

Mâu thuẫn giữa hai công ty xuất hiện trong bối cảnh OpenAI và Apple vừa hợp tác, vừa cạnh tranh trên thị trường AI.

Năm 2024, Apple tích hợp ChatGPT vào Siri thông qua nền tảng Apple Intelligence, cho phép người dùng truy cập chatbot ngay trên thiết bị và đăng ký dịch vụ ChatGPT trực tiếp từ phần cài đặt iOS.

Tuy nhiên, OpenAI cũng đang mở rộng sang lĩnh vực phần cứng. Năm ngoái, công ty chi 6,5 tỷ USD mua lại startup io Products do cựu Giám đốc thiết kế Apple Jony Ive sáng lập nhằm phát triển các thiết bị AI thế hệ mới.

Giới phân tích nhận định vụ kiện mới có thể trở thành một trong những cuộc đối đầu pháp lý đáng chú ý nhất của ngành AI, đồng thời phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các hãng công nghệ trong việc giành lợi thế ở thị trường thiết bị AI hậu smartphone.