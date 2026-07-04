Công nghệ 4/7: Apple ngừng phát triển AirPods Ultra tích hợp camera hỗ trợ Siri

(VTC News) -

Apple tạm ngừng phát triển AirPods Ultra

Theo MacRumor, Apple đã quyết định tạm dừng dự án AirPods Ultra - mẫu tai nghe được đồn đoán sẽ tích hợp camera để hỗ trợ Siri. Trước đó, sản phẩm này được kỳ vọng sẽ ra mắt vào cuối năm 2027, mở ra hướng đi mới cho dòng tai nghe không dây của hãng.

Mẫu Airpods Pro 3. (Ảnh: MacRumor)

Việc ngừng phát triển khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng Siri có thể hoạt động hiệu quả với camera tích hợp. Một số chuyên gia cho rằng Apple đang cân nhắc lại chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh hãng tập trung mạnh vào AI và các thiết bị thông minh khác.

Dù hiện tại AirPods Ultra đang ở trạng thái "đóng băng", vẫn có khả năng Apple sẽ khởi động lại dự án nếu thấy phù hợp với kế hoạch sản phẩm trong tương lai. Điều này cho thấy hãng vẫn để ngỏ cơ hội cho một thế hệ tai nghe mang tính đột phá.

PS6 có thể sẽ chỉ còn bản số hóa

Sony đang chuẩn bị bước sang một kỷ nguyên mới khi tuyên bố sẽ ngừng phát hành game dưới dạng đĩa từ năm 2028. Thay vào đó, các tựa game sẽ được bán dưới dạng mã kỹ thuật số. Điều này khiến nhiều chuyên gia dự đoán rằng PlayStation 6 có thể sẽ là hệ máy đầu tiên hoàn toàn không hỗ trợ đĩa vật lý.

Hình minh họa PS6 - hệ máy có thể đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên đĩa vật lý. (Ảnh: Sony)

Sự thay đổi này phản ánh xu hướng tiêu dùng hiện nay, khi phần lớn game thủ đã chuyển sang tải và chơi game trực tuyến. Sony cho rằng việc loại bỏ đĩa sẽ giúp hãng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cộng đồng, đồng thời phù hợp với sự dịch chuyển của ngành giải trí sang nền tảng số.

Tuy nhiên, thông báo này đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hàng chục nghìn bình luận chỉ trích Sony vì những thay đổi này, thậm chí có người ví von rằng việc chuyển sang bản số hóa chẳng khác nào "pizza kỹ thuật số".

Amazon Fire HD 10 nâng cấp RAM

Amazon vừa tung bản làm mới cho chiếc tablet Fire HD 10, nâng dung lượng RAM từ 3GB lên 4GB. Đây là bước tiến nhỏ nhưng đáng chú ý, bởi dòng máy này vốn duy trì mức RAM thấp trong nhiều năm kể từ khi ra mắt với 2GB vào năm 2017.

Amazon Fire HD 10 - bản nâng cấp RAM nhẹ nhàng nhưng hữu ích. (Ảnh: Amazon)

Ngoài RAM, các thông số khác gần như không thay đổi: chip xử lý 2GHz tám nhân, màn hình 10.1 inch Full HD và pin cho thời lượng khoảng 13 giờ. Điểm cải thiện nhỏ là tốc độ sạc nhanh hơn, chỉ mất 4 giờ thay vì 5 giờ như trước. Tuy nhiên, phiên bản mới chỉ có tùy chọn 32GB bộ nhớ, trong khi đời cũ có cả bản 64GB.

Giá bán của Fire HD 10 mới là 155 USD, cao hơn khoảng 15 USD so với thế hệ trước. Máy vẫn đi kèm quảng cáo trên màn hình khóa, nhưng được đánh giá là phù hợp cho nhu cầu giải trí cơ bản, xem phim, đọc sách và sử dụng an toàn cho trẻ nhỏ.