Công nghệ 5/7: Samsung mở rộng One UI 9; Apple làm mới MacBook Pro giá rẻ

(VTC News) -

Samsung mở rộng One UI 9 cho nhiều dòng Galaxy

Samsung tiếp tục mở rộng bản cập nhật One UI 9, mang đến hàng loạt thiết bị mới như Galaxy S23 FE, Galaxy A57, Galaxy Z Fold6 và Z Flip6. Đây là động thái cho thấy hãng đang đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm để kịp ra mắt chính thức tại sự kiện Galaxy Unpacked cuối tháng 7.

Samsung Galaxy Z Fold 6 đang nhận được bản cập nhật One UI 9. (Ảnh: SeongJoon Cho/Bloomberg)

Bản cập nhật One UI 9 tập trung cải thiện trải nghiệm người dùng với nhiều tính năng tinh chỉnh. Ngoài việc nâng cao độ ổn định, Samsung bổ sung các công cụ hỗ trợ tiếp cận như TalkBack hợp nhất, Text Spotlight giúp đọc dễ hơn, cùng hệ thống cảnh báo ứng dụng rủi ro. Song song, bộ công cụ Good Lock cũng được nâng cấp để tương thích hoàn toàn với phiên bản mới.

Đáng chú ý, One UI 9 kế thừa những cải tiến từ One UI 8.5 như AI Call Screening, Creative Studio tạo hình nền bằng AI, và Quick Share tương thích AirDrop. Với việc mở rộng danh sách thiết bị lên đến 12 mẫu, Samsung cho thấy tham vọng mang trải nghiệm đồng bộ và hiện đại đến nhiều phân khúc người dùng hơn.

Apple chuẩn bị làm mới MacBook Pro giá rẻ

Theo báo cáo mới, Apple đang lên kế hoạch cải tiến thiết kế cho dòng MacBook Pro cơ bản vào nửa đầu năm 2027. Mẫu 14 inch sẽ được làm mới để đồng bộ với phong cách của các dòng cao cấp, hứa hẹn mang lại diện mạo hiện đại hơn cho phân khúc phổ thông.

MacBook Pro với chip M5 của Apple. (Ảnh: Gadgets360)

Ngoài MacBook Pro, Apple cũng đang thử nghiệm bốn mẫu iPad Pro mới. Dù chưa tiết lộ chi tiết, các thiết bị này được cho là tập trung vào nâng cao hiệu năng, đồng thời giữ nguyên kích thước quen thuộc 11 inch và 13 inch. Đây là minh chứng cho chiến lược mở rộng sản phẩm vào mùa xuân, vốn được Apple tận dụng để tung ra nhiều thiết bị cùng lúc.

Bên cạnh đó, giới công nghệ còn kỳ vọng Apple sẽ giới thiệu chiếc MacBook cảm ứng đầu tiên, có thể đi kèm chip M6 hoặc M7. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là bước ngoặt lớn, đưa MacBook tiến gần hơn đến trải nghiệm lai giữa laptop và tablet.

Google Maps sắp đặt đồ ăn cho bạn bằng Gemini

Google đang mở rộng khả năng của Google Maps với trí tuệ nhân tạo Gemini. Thay vì chỉ tìm đường hay đánh giá địa điểm, người dùng có thể sớm đặt món ăn trực tiếp ngay trong ứng dụng. Điều này giúp trải nghiệm trở nên liền mạch, khi bạn vừa tìm quán ăn vừa có thể gọi món mà không cần chuyển sang ứng dụng khác.

Giao diện Google Maps với gợi ý dịch vụ ăn uống bằng Gemini. (Ảnh: Google)

Tính năng mới được cho là sẽ tận dụng sức mạnh hội thoại của Gemini để gợi ý món ăn phù hợp, dựa trên thói quen và vị trí của người dùng. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên ăn trưa ở một quán gần công ty, Maps có thể tự động đề xuất và hỗ trợ đặt món chỉ với vài thao tác đơn giản.

Dù chưa có ngày phát hành chính thức, sự kết hợp này cho thấy Google đang muốn biến Maps thành nền tảng đa năng hơn, không chỉ dẫn đường mà còn hỗ trợ nhu cầu hàng ngày. Đây có thể là bước tiến lớn trong việc cạnh tranh với các ứng dụng giao đồ ăn phổ biến hiện nay.