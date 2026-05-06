Apple đồng ý chi 250 triệu USD dàn xếp vụ kiện quảng cáo sai tính năng

Ngày 5/5 (giờ Mỹ), Apple đồng ý trả 250 triệu USD (hơn 6.500 tỷ đồng) để dàn xếp vụ kiện tập thể cáo buộc hãng gây hiểu lầm cho hàng triệu người mua iPhone, khi quảng bá sai lệch các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) cho trợ lý giọng nói Siri vào cuối năm 2024.

Apple vướng vào vụ kiện tập thể với cáo buộc quảng bá sai lệch tính năng Siri.

Theo đơn kiện, các nguyên đơn cáo buộc Apple đã “quảng bá các tính năng AI chưa tồn tại vào thời điểm đó, hiện vẫn chưa tồn tại và sẽ không xuất hiện trong ít nhất hai năm nữa” nhằm thúc đẩy doanh số iPhone.

Cục Bảo vệ Người tiêu dùng thuộc Bộ phận Quảng cáo Quốc gia, cơ quan giám sát quảng cáo của Mỹ, cũng kết luận Apple đã đưa ra thông tin sai lệch rằng phiên bản Siri tích hợp AI mới “đã sẵn sàng để sử dụng”.

Thỏa thuận dàn xếp được nộp lên tòa án Tòa án Liên bang khu vực Bắc California ngày 5/5 để xin phê duyệt.

Dù đồng ý chi trả 250 triệu USD, Apple không thừa nhận hành vi sai phạm. Thỏa thuận áp dụng cho khoảng 36 triệu thiết bị đủ điều kiện, gồm iPhone 16, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max được mua tại Mỹ từ ngày 10/6/2024 đến 29/3/2025.

Mỗi thành viên trong nhóm khởi kiện có thể nhận 25 USD cho mỗi thiết bị, khoản bồi thường có thể lên tới 95 USD tùy vào số lượng người yêu cầu bồi thường được chấp thuận.

“Chúng tôi giải quyết vụ việc này để tiếp tục tập trung vào điều mình làm tốt nhất, đó là mang đến những sản phẩm và dịch vụ đổi mới nhất cho người dùng”, đại diện Apple nói với Financial Times.

Một khảo sát của Morgan Stanley được dẫn trong đơn kiện cho thấy “Siri nâng cấp” là tính năng mà những người có ý định mua iPhone mong chờ nhất.

Apple từng triển khai chiến dịch quảng cáo lớn trong năm 2024 để quảng bá các tính năng này, trước khi xác nhận việc ra mắt bị trì hoãn vô thời hạn và gỡ bỏ các quảng cáo liên quan.

Thỏa thuận dàn xếp vẫn cần được thẩm phán Noel Wise của Tòa án Liên bang khu vực Bắc California phê duyệt trong phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 17/6/2026.