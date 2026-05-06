Công nghệ 6/5: Apple bất ngờ cắt RAM trên Mac Studio & Mac mini

Apple cắt giảm tùy chọn RAM cho Mac Studio và Mac mini

Apple vừa loại bỏ nhiều tùy chọn RAM trên Mac Studio và Mac mini do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu. Các mẫu Mac mini với 32GB và 64GB RAM đã biến mất khỏi cửa hàng trực tuyến, trong khi Mac Studio M3 Ultra chỉ còn bản 96GB RAM. Điều này khiến người dùng khó tiếp cận các cấu hình cao cấp vốn được ưa chuộng.

Không chỉ RAM, Apple còn điều chỉnh cả dung lượng lưu trữ. Tuần trước, phiên bản Mac mini với SSD 256GB bị loại bỏ, nâng mức khởi điểm lên 512GB và giá bán từ 599 USD lên 799 USD. Các mẫu Mac Studio và Mac mini hiện có thời gian giao hàng kéo dài từ 9 đến 10 tuần, cho thấy nguồn cung đang bị thắt chặt nghiêm trọng.

CEO Tim Cook thừa nhận Apple đã đánh giá thấp nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là những người muốn chạy công cụ AI tại chỗ. Ông cũng cảnh báo chi phí bộ nhớ sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, khiến việc cân bằng cung cầu có thể mất vài tháng. Đây là minh chứng rõ ràng cho tác động của làn sóng AI lên thị trường phần cứng.

Lenovo Legion Tab Gen 5 ra mắt tại Mỹ với giá 849 USD

Lenovo chính thức mở bán Legion Tab Gen 5 tại thị trường Mỹ với mức giá khởi điểm 849 USD. Đây là mẫu tablet gaming cao cấp, kế thừa dòng Legion nổi tiếng, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chơi game di động và giải trí đa phương tiện.

Thiết bị sở hữu màn hình lớn với tốc độ làm tươi cao, chip Snapdragon hàng đầu cùng hệ thống tản nhiệt tối ưu cho hiệu năng ổn định. Lenovo cũng tích hợp nhiều tính năng phần mềm hỗ trợ game thủ, giúp trải nghiệm mượt mà hơn khi chơi các tựa game nặng.

Ngoài ra, Legion Tab Gen 5 còn được trang bị pin dung lượng lớn, hỗ trợ sạc nhanh và kết nối đa dạng. Với mức giá cạnh tranh, sản phẩm này hứa hẹn trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người dùng muốn một thiết bị vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt.

Xbox loại bỏ Copilot AI

Xbox vừa thông báo sẽ ngừng triển khai Copilot AI trên ứng dụng di động và cả các mẫu console trong tương lai. Đây là bước đi tiếp nối sau khi Microsoft quyết định loại bỏ Copilot khỏi một số ứng dụng Windows vì vấp phải nhiều chỉ trích.

Copilot từng được giới thiệu như một trợ lý trong game, có khả năng nhận biết trò chơi bạn đang chơi và đưa ra gợi ý theo ngữ cảnh. Dù đã có bản thử nghiệm trên ứng dụng Xbox từ tháng 5/2025, kế hoạch mở rộng lên console nay đã bị hủy bỏ. CEO Xbox Asha Sharma cho biết tính năng này "không phù hợp với định hướng mới" của thương hiệu.

Thay vào đó, Xbox tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm người chơi, giảm bớt rào cản cho cả game thủ lẫn nhà phát triển. Các nhân sự mới từ đội CoreAI cũng được bổ sung để hỗ trợ hạ tầng và thiết kế, cho thấy AI vẫn sẽ hiện diện nhưng chủ yếu ở khía cạnh nội bộ thay vì sản phẩm công khai.