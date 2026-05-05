Tàu đổ bộ Mặt Trăng hoàn tất thử nghiệm trong buồng chân không của NASA

Tàu đổ bộ Mặt Trăng không người lái MK1 của Blue Origin, còn gọi là Endurance, vừa hoàn tất các thử nghiệm quan trọng trong buồng chân không của NASA, nhằm chuẩn bị cho các sứ mệnh thuộc chương trình Artemis.

Tàu đổ bộ Mặt Trăng MK1 của Blue Origin hoàn tất các thử nghiệm bên trong Buồng Chân không Nhiệt A tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA. (Ảnh: NASA)

MK1 là tàu chở hàng không người lái do Blue Origin phát triển và tài trợ, được sử dụng trong chuyến bay thử nghiệm nhằm nâng cao năng lực của Hệ thống Đổ bộ Con người (HLS).

Các thử nghiệm được thực hiện tại Buồng A, một trong những cơ sở thử nghiệm chân không nhiệt lớn nhất thế giới, theo mô hình hợp tác công tư giữa NASA và doanh nghiệp.

Theo đó, Blue Origin triển khai thử nghiệm thông qua thỏa thuận Đạo luật Không gian theo cơ chế hoàn trả chi phí.

Trong quá trình thử nghiệm, Endurance được kiểm chứng khả năng hạ cánh chính xác, hệ thống đẩy sử dụng nhiên liệu siêu lạnh, cũng như công nghệ dẫn đường, định vị và điều khiển tự động. Đây là những yếu tố then chốt cho các hoạt động trên bề mặt Mặt Trăng trong tương lai.

Ngoài nhiệm vụ chính, MK1 dự kiến mang theo hai thiết bị khoa học và công nghệ của NASA tới khu vực cực Nam của Mặt Trăng trong năm nay, theo sáng kiến Dịch vụ Tải trọng Mặt Trăng Thương mại (CLPS).

Thiết bị thứ nhất là hệ thống camera lập thể độ phân giải cao, giúp ghi lại sự tương tác giữa luồng khí từ động cơ tàu và bề mặt Mặt Trăng trong quá trình hạ cánh.

Thiết bị thứ hai là hệ thống phản xạ laser, hỗ trợ các tàu vũ trụ trên quỹ đạo xác định vị trí chính xác hơn.

Thông qua chương trình CLPS, NASA hợp tác với các công ty Mỹ để đưa các thí nghiệm khoa học và trình diễn công nghệ lên Mặt Trăng, góp phần nâng cao hiểu biết về môi trường nơi đây và phục vụ các sứ mệnh có người lái trong tương lai.

Các thử nghiệm tại Buồng A Trung tâm Vũ trụ Johnson cho phép các kỹ sư mô phỏng môi trường chân không và nhiệt độ khắc nghiệt ngoài không gian. Việc tái tạo điều kiện bay ngay trên mặt đất giúp đánh giá hiệu suất hệ thống, đồng thời kiểm chứng độ bền kết cấu và khả năng chịu nhiệt của tàu trước khi phóng.

NASA và Blue Origin cho biết sẽ tận dụng các kinh nghiệm từ quá trình thiết kế, tích hợp và thử nghiệm MK1 để phục vụ các sứ mệnh Artemis, với mục tiêu đưa phi hành gia Mỹ trở lại Mặt Trăng.

Việc phát triển MK1 cũng góp phần hoàn thiện công nghệ và giảm thiểu rủi ro cho các hệ thống đổ bộ có người lái trong tương lai, bao gồm Blue Moon Mark 2 (MK2).

MK2 là phiên bản lớn hơn, được thiết kế để vận chuyển phi hành gia từ quỹ đạo xuống bề mặt Mặt Trăng và quay trở lại, hướng tới mục tiêu khám phá lâu dài tại khu vực cực Nam.

Chương trình Artemis của NASA đang đạt những bước tiến đáng chú ý. Sứ mệnh Artemis II, chuyến bay có người lái đầu tiên của chương trình, đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ bay vòng quanh Mặt Trăng, kiểm chứng các hệ thống quan trọng như tàu Orion, tên lửa SLS và khả năng vận hành trong không gian sâu.

Thành công của Artemis II được xem là bước đệm quan trọng, mở đường cho các sứ mệnh đổ bộ tiếp theo, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên con người quay trở lại quỹ đạo Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ kể từ chương trình Apollo.

Tiếp nối đó, NASA đang chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III đưa phi hành gia quay trở lại bề mặt Mặt Trăng, dự kiến diễn ra vào giữa năm 2027.

Nhiệm vụ tập trung vào khu vực cực Nam Mặt Trăng, nơi được đánh giá có tiềm năng về băng nước, đồng thời đóng vai trò nền tảng cho mục tiêu xây dựng sự hiện diện lâu dài của con người trên vệ tinh tự nhiên này.