Đột kích 'công xưởng' chế tạo súng nén hơi giữa rừng cao su

Theo Công an TP Huế, qua công tác nắm tình hình, lực lượng thuộc đơn vị phát hiện nhiều kẻ sử dụng thủ đoạn tinh vi để trao đổi, mua bán súng nén hơi và các linh kiện chế tạo vũ khí nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế xác định Phạm Thanh Bình (SN 2004); Hồ Dương Huỳnh Đức (SN 2003); Lê Phú Vẫn (SN 1995); Huỳnh Ngọc Đức (SN 2000); Trần Tám (SN 1993); Phạm Xuân Dũng (SN 1991) cùng trú TP Huế và Phan Văn Quang (SN 1996, trú xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng) có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an TP Huế triệu tập Phạm Thanh Bình để đấu tranh làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Mặc dù luôn quanh co, chối tội nhưng trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Bình thừa nhận hành vi phạm tội.

Cán bộ an ninh đang lấy lời khai của những người liên quan đến đường dây chế tạo súng nén hơi liên tỉnh. (Ảnh: CACC)

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt triệu tập những kẻ có liên quan, thu giữ 05 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì cùng hơn 1.000 viên đạn. Từ lời khai của những kẻ trong đường dây, lực lượng công an xác định Phan Văn Quang là người trực tiếp sản xuất, cung cấp vũ khí cho nhóm người kể trên.

Ngày 3/2, tổ công tác đặc biệt của Công an TP Huế được cử vào tỉnh Lâm Đồng để xác minh, điều tra, làm rõ và phát hiện nơi ở của Quang nằm trong khu vực thưa dân cư, được bao bọc bởi rừng cao su rậm rạp; xưởng chế tạo vũ khí được che chắn, ngụy trang kín đáo nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Lúc 11h50 ngày 6/2, tổ công tác bất ngờ áp sát, khống chế thành công Phan Văn Quang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một “công xưởng sản xuất” vũ khí thu nhỏ gồm máy tiện nòng súng, máy đánh bóng rãnh nòng, máy khoan, 30 thanh kim loại dùng chế tạo nòng súng, 10 van súng, khoảng 5kg đạn chì tương đương 15.000 viên cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, Phan Văn Quang khai nhận toàn bộ hành vi nhập linh kiện, chế tạo và mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh.

Theo Công an TP Huế, từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026, đơn vị bắt giữ, khởi tố 10 người về hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ 10 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì, gần 20.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, linh kiện phục vụ chế tạo vũ khí.

Ngoài vụ án kể trên, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều tài khoản ẩn danh đăng bán súng.

Công an TP Huế cũng liên tiếp phát hiện, bắt giữ những người có hành vi tàng trữ, rao bán vũ khí quân dụng trên mạng xã hội. (Ảnh: CACC)

Cụ thể, lực lượng chức năng xác định Huỳnh Thế Phúc (SN 1991, trú tại phường Hóa Châu, TP Huế) là kẻ thường xuyên đăng bài mua bán súng trái phép. Khi bị triệu tập làm việc, Phúc quanh co cho rằng khẩu súng mua từ năm 2020 chỉ dùng để bắn chim và đã cất giấu nhiều năm không sử dụng. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thu thập được, Phúc phải cúi đầu nhận tội. Tang vật thu giữ gồm 01 khẩu súng nén hơi hiệu FX bắn đạn chì.

Tiếp đó, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Sinh (SN 1988, trú tại Hưng Lộc, thành phố Huế) sử dụng tài khoản mạng xã hội để tìm mua vũ khí. Sinh thực hiện giao dịch rất tinh vi nhằm che dấu hành vi phạm tội. Khám xét nơi ở của người đàn ông này, công an thu giữ 3 khẩu súng nén hơi, trong đó có khẩu Fx Airgun Terminator Custom 2024 trị giá khoảng 16 triệu đồng, cùng 500 viên đạn chì các loại.

Tháng 2/2026, cơ quan công an tiếp tục phát hiện Ngô Đức Dương (sinh năm 2003, trú tại Thuận An, TP Huế) thường xuyên đăng tải thông tin sửa chữa, tinh chỉnh súng nên thực hiện xác minh bắt giữ, thu giữ 01 khẩu súng nén hơi Condo cùng 250 viên đạn chì.