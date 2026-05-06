Xét xử phúc thẩm Nguyễn Văn Hậu và hai cựu Thiếu tướng quân đội

Do có kháng cáo của 414 bị hại và đơn xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, Tòa án Quân sự Trung ương đã ra quyết định ngày 12/5 tới sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm 5 bị cáo.

Trong đó gồm các bị cáo: Cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân; cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Đầu tư Nam Á và Nguyễn Thị Hằng (chị gái bị cáo Hậu).

Nguyễn Văn Hậu (ảnh phải) hầu tòa sơ thẩm tại Tòa án Quân sự. (Ảnh: X.A)

Phiên tòa sẽ diễn ra tại Hà Nội dưới sự điều hành của Chủ tọa là thẩm phán, Thượng tá Vũ Đức Việt. Tòa án cũng triệu tập 414 bị hại có kháng cáo trong vụ án và một số người liên quan gồm Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Ngân hàng MBbank chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Trước đó, ngày 10/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên án sơ thẩm, phạt cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang mỗi người 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Cùng tội danh trên, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Chiến Thắng nhận án 4 năm tù, cộng án cũ trong một vụ khác bằng 26 năm 6 tháng tù. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh nhận án 3 năm 6 tháng tù, cộng án cũ trong vụ khác bằng 17 năm tù.

Với 3 bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tòa phạt Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận án 11 năm tù, cộng án cũ 30 năm tù (trong vụ đưa hối lộ xét xử năm 2025) bằng mức án 30 năm tù.

Hai cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang (giữa) và Nguyễn Duy Cường (ảnh trái) tại phiên xử sơ thẩm. (Ảnh: X.A)

Chị gái Nguyễn Văn Hậu là bị cáo Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Phúc Sơn, bị phạt 7 năm 6 tháng tù, cộng án cũ bằng 13 năm tù; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Đông Nam Á, bị phạt 8 năm 6 tháng tù, cộng án cũ bằng 10 năm 6 tháng tù.

Bản án sơ thẩm xác định, các cựu Thiếu tướng quân đội cùng nhóm lãnh đạo, cán bộ tỉnh Khánh Hòa đã giao sai quy định 63ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn vào năm 2016.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu cùng Tập đoàn Phúc Sơn triển khai dự án tại đây nhưng dù chưa đủ điều kiện vẫn bán cho gần 700 khách hàng, thu về hơn 7.032 tỷ đồng. Đến nay, Tập đoàn Phúc Sơn không thể giao đất cho người mua nên phạm tội lừa đảo.

HĐXX sơ thẩm đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo xâm phạm các quy định quản lý Nhà nước về đất đai, gây ảnh hưởng niềm tin trong nhân dân. Bị cáo Hậu và hai đồng phạm đã lợi dụng sai phạm của các cựu cán bộ, đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại và thu về số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm yêu cầu Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 7.032 tỷ đồng cho các bị hại. Ghi nhận bị cáo đã nộp khắc phục 160 tỷ đồng, tòa án tuyên tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản cùng một số tài sản khác để tiếp tục đảm bảo thi hành án.